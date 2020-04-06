Bilim Kurulu üyeleri açıkladı! Corona virüs yaz mevsiminde sona erecek mi?

HAZİRAN BAŞINDA GÖRECEĞİZ

Prof. Dr. Orhan Şen (Tıbbi Meteorolog): Virüsün yayılma hızı ile hava sıcaklığı arasında ilişki kuran bazı araştırmalar var. Bu 'Hava sıcaklığı veya güneş ışığı virüsü öldürür, yok eder' demek değil tabii. Sadece yayılma hızıyla ilgili bir durum. Mesela salgın başladığından beri Malezya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde sıcaklık ortalaması 25-27 derece civarında. İstatistikler yayılma hızının ve vaka sayısının düşük olduğunu gösteriyor. Bunun sebebiyle ilgili de çeşitli bilimsel açıklamalar var. Bunlardan biri UV ışınlarının bağışıklık sistemine etkisine dayandırıyor... Yine bu konudaki araştırmalar virüsün 4-11 derece arasındaki sıcaklığı ideal olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Türkiye; Malezya ve diğer ülkelerdeki sıcaklık ortalamasına mayıs sonu, haziran başından itibaren kavuşacaktır. Virüsün yayılma hızına nasıl etki edeceğini o zaman göreceğiz. Herkesin hava sıcaklığı ne olursa olsun izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması şart...