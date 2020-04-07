Corona virüs için en büyük önlem: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

Uzmanlara göre gün içinde farkında olmadan birçok kez ellerin yüzü dokunulması koronavirüsün bulaşma riskini daha da artırıyor. Virüsle baş etmek için el temizliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, elin yüze dokundurulduğu sürece el temizliğinin faydasız olabileceğini de söylüyor. Yapılan araştırmaların normal şartlarda insanların saatte 9 ila 23 kez yüzlerine dokunduğunu gösterdiğine vurgu yapan Psikiyatrist Onur Okan Demirci, koronavirüsün yarattığı kaygı ve stresin bu oranı artırabileceğini söyledi. Ellerin yüze gitmemesi için bir takım egzersizler yapılabileceğini belirten Demirci, 1 dakikalık egzersizler yapabiliriz.

Uzman Doktor'dam corona virüsü önlemi: Yüzünüze dokunmamak için... | Video

Bu davranışları oldukça uzun süredir yaptığımız için bu istekler bir anda kesilmeyecektir. Hedefimiz bu davranışı giderek azaltmaktır. Eğer not alan biriyseniz bu azalmayı da daha rahat fark edebilir duruma gelirsiniz. Tahminen bunun için bir süre vermek mümkün değil, kişiden kişiye değişebilir. Ama zaman içerisinde azalarak minimuma inecektir dedi.