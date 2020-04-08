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ile ilgili önemli uyarı! önlemek için sirke yerine...

tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Corona virüsten korunmak ve risk grubuna girmemek için bağışıklık sistemine dikkat etmek gerekiyor. mücadelesinde beslenmenin önemine dikkat çeken , sabah.com.tr’ye özel olarak önemli açıklamalarda bulundu. ile mücadelede risk grubunun beslenme düzenine dikkat etmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Duygu Açan, marketten alınan sebze ve meyveleri sirkeyle yıkamanın yanlış olduğunu belirtti. Peki, önlemek için neler yapılmalıdır? Corona virüs ile mücadelede beslenme düzenine dahil edilmesi gereken ve mutlaka uzak durulması gereken besinler hangileridir? İşte Diyetisyen Duygu Açan’ın corona virüs ile ilgili önemli açıklamaları…

ZEYNEP AKBAŞ ZEYNEP AKBAŞ Sağlık
Giriş Tarihi: 8.4.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 12:43 ABONE OL
Corona virüs ile ilgili önemli uyarı! Corona virüsü önlemek için sirke yerine...

tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken alınan önlemlerin yanı sıra herkesin kişisel temizliğine ve beslenme düzenine dikkat etmesi gerekiyor. Corona virüsle mücadelede en önemli adım olan 'Evde kal' uyarısına uyanlar dışarıya mümkün olduğunca az çıkıyor. Özellikle risk grubu kişilerin ve alınan son kararla birlikte 20 yaş altı kişilerin dışarıya hiç çıkmaması gerekiyor. Peki evde kalmanın öneminin arttığı corona virüsle mücadele döneminde nelere dikkat edilmelidir? Özellikle market alışverişinden sonra alınan ürünler nasıl temizlenmelidir? Corona virüste risk grubu olarak kabul edilen bağışıklığı güçsüz insanların beslenme düzenine hangi besinleri dahil etmesi gerekiyor? , corona virüsle ilgili önemli uyarılarda bulunarak akıllarda yer alan soruları bilimsel verilerle cevaplandırdı. İşte Diyetisyen Duygu Açan'ın sabah.com.tr için özel olarak yanıtladığı corona virüsle ilgili en çok merak edilen sorular...

Diğer enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte özellikle korona virüsü önleyen veya tedavisi süresince kullanılabilecek bir besin var mı?

Güçlü bir bağışıklık sistemi, vücudu (covid-19) dahil tüm zararlı mikroorganizmalara karşı korumada en önemli role sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, tek bir besine anlam yüklemek yerine yeterli ve dengeli beslenilmelidir. Yeterli makro besin öğeleri, posa, vitamin ve mineralleri alarak bağışıklığını güçlü tutan bir birey, endişe duymamalıdır.

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Corona virüs ile ilgili önemli uyarı! Corona virüsü önlemek için sirke yerine...
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