Corona virüs ile ilgili önemli uyarı! Corona virüsü önlemek için sirke yerine...

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken alınan önlemlerin yanı sıra herkesin kişisel temizliğine ve beslenme düzenine dikkat etmesi gerekiyor. Corona virüsle mücadelede en önemli adım olan 'Evde kal' uyarısına uyanlar dışarıya mümkün olduğunca az çıkıyor. Özellikle risk grubu kişilerin ve alınan son kararla birlikte 20 yaş altı kişilerin dışarıya hiç çıkmaması gerekiyor. Peki evde kalmanın öneminin arttığı corona virüsle mücadele döneminde nelere dikkat edilmelidir? Özellikle market alışverişinden sonra alınan ürünler nasıl temizlenmelidir? Corona virüste risk grubu olarak kabul edilen bağışıklığı güçsüz insanların beslenme düzenine hangi besinleri dahil etmesi gerekiyor? Diyetisyen Duygu Açan, corona virüsle ilgili önemli uyarılarda bulunarak akıllarda yer alan soruları bilimsel verilerle cevaplandırdı. İşte Diyetisyen Duygu Açan'ın sabah.com.tr için özel olarak yanıtladığı corona virüsle ilgili en çok merak edilen sorular...

Diğer enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte özellikle korona virüsü önleyen veya tedavisi süresince kullanılabilecek bir besin var mı?

Güçlü bir bağışıklık sistemi, vücudu korona virüs (covid-19) dahil tüm zararlı mikroorganizmalara karşı korumada en önemli role sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, tek bir besine anlam yüklemek yerine yeterli ve dengeli beslenilmelidir. Yeterli makro besin öğeleri, posa, vitamin ve mineralleri alarak bağışıklığını güçlü tutan bir birey, endişe duymamalıdır.