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Nükseden vakalarının sırrı çözüldü! virüs hücrelerde gizlice bekliyor olabilir

Tüm dünyaya yayılan ve etkisini göstermeye devam eden salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Dünyada bilim adamları virüs üzerine ve aşısını geliştirmek için çeşitli araştırmalar yapıyor. Son yapılan araştırmaya göre Güney Koreli bilim insanları, iyileştikten sonra testleri yeniden pozitif çıkan vakalarda ilginç bir bulguya ulaştı: "Virüs hücreler içinde kendini gizleyip tekrar harekete geçiyor olabilir." İşte araştırmanın dikkat çeken detayları...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 09:17 ABONE OL
Nükseden corona virüs vakalarının sırrı çözüldü! Corona virüs hücrelerde gizlice bekliyor olabilir

salgını dünyada etkisini göstermesinden bu yana birçok bilim adamı virüsü detaylı incelemeye koyuldu. Her gün corona virüs ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 51 KİŞİDE TEKRAR VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Koronavirüsle mücadelede herkesin parmakla gösterdiği Güney Kore'de bilim insanlarını da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlanan 51 kişide tekrar virüs tespit edildi.

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Nükseden corona virüs vakalarının sırrı çözüldü! Corona virüs hücrelerde gizlice bekliyor olabilir
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