Nükseden corona virüs vakalarının sırrı çözüldü! Corona virüs hücrelerde gizlice bekliyor olabilir

Corona virüs salgını dünyada etkisini göstermesinden bu yana birçok bilim adamı corona virüsü detaylı incelemeye koyuldu. Her gün corona virüs ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 51 KİŞİDE TEKRAR VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Koronavirüsle mücadelede herkesin parmakla gösterdiği Güney Kore'de bilim insanlarını da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlanan 51 kişide tekrar virüs tespit edildi.