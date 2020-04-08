Son Dakika Haberi | Corona virüsü aşı son durum: Corona virüsü tedavisi ve aşısı bulundu mu?

Corona virüsü ilk olarak COVID-19'a neden olan bir virüs olarak olarak keşfedildiğinden bu yana, bilim adamları virüsün genetik yapısını daha iyi anlamak ve enfeksiyonların etkili bir şekilde nasıl tedavi edileceğini çözmek için yarışıyorlar. Türkiye'de de corona virüsü aşısı için gerekli ilk aşama olan corona virüsün izole edilmesi adımı başarıyla tamamlandı. Corona virüsü tedavisi hala yok ve tedavi semptomlar için uygulanıyor. Birçok farklı tedavi seçeneği öneriliyor ve bazı eski ilaçların olumlu sonuçlar verdiği tespit edildi. Ancak virüse karşı dünyanın mutlak zaferi için daha fazla çalışma gerekmektedir. Bununla birlikte, Antarktika dışında Dünya'daki her kıtaya yayılan COVID-19 ile mücadele etmek için uzun vadeli strateji bir aşı geliştirmektir.

Yeni aşıların geliştirilmesi zaman alır ve insanlarda rutin olarak kullanılmadan önce klinik deneyler yoluyla titizlikle test edilmeleri ve güvenli oldukları onaylanmalıdır. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, bir aşının en az bir ila 18 ay uzakta olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Türk bilim insanları corona virüsü izole ettiklerini duyurdular. Türkiye'de de, corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İşte corona virüsü aşısı ile ilgili detaylar...