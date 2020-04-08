Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı haritası Ankara İstanbul ilçelere göre dağılımı: Türkiye’de son durum

Corona virüsü ilçelere göre dağılımı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bakan Koca, daha önceden Türkiye koronavirüs tablosuna göre il il dağılımı paylaşmıştı. Dün akşam paylaştığı tablolarda ise 6 farklı ilimiz için ilçelerdeki verilere yer verdi. Vakaların pnömoniye dönüş oranları, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile günlük test sayılarına göre pozitif vaka oranı verileri de Bakan'ın açıklamaları sırasında ekrana yansıtıldı. Peki Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Ankara ve İstanbul'da corona virüsü ilçelere göre dağılımı ne durumda? İşte Türkiye günlük koronavirüs haritasına göre corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı içeren son dakika haberi…

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye corona virüsü son durum: