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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı haritası ilçelere göre dağılımı: ’de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ilk kez günlük koronavirüs tablosunda il bazında verilere yer verdi. Basın açıklamasında, , , , , ve ’daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. Bu gelişme ile birlikte corona virüsü ilçelere göre dağılımı araştırılmaya başlandı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, İzmir ve İstanbul ilçelerinde kaç vaka var? İşte koronavirüs ilçe dağılımı ile Türkiye’de son durum….

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:52 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı haritası Ankara İstanbul ilçelere göre dağılımı: Türkiye’de son durum

Corona virüsü ilçelere göre dağılımı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bakan Koca, daha önceden koronavirüs tablosuna göre il il dağılımı paylaşmıştı. Dün akşam paylaştığı tablolarda ise 6 farklı ilimiz için ilçelerdeki verilere yer verdi. Vakaların pnömoniye dönüş oranları, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile günlük test sayılarına göre pozitif vaka oranı verileri de Bakan'ın açıklamaları sırasında ekrana yansıtıldı. Peki , , , , ve İstanbul'da corona virüsü ilçelere göre dağılımı ne durumda? İşte Türkiye günlük koronavirüs haritasına göre corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı içeren son dakika haberi…

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye corona virüsü son durum:

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı haritası Ankara İstanbul ilçelere göre dağılımı: Türkiye’de son durum
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