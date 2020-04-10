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Evcil hayvanları olanlar dikkat! 'nden açıklaması...

Evcil hayvanları olanların merak ettiği soru yanıt buldu. Corona virüsün hangi hayvanlardan insanlara geçtiği merak konusuydu. ’nden uzmanlar, kedi ve köpeklerden insanlara koronavirüs geçmediğinin altını bir kez daha çizerek “Onlar da bizler gibi bu sürecin kurbanı” dedi. İşte Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 08:43 ABONE OL
Evcil hayvanları olanlar dikkat! Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs açıklaması...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de, COVID-19'un evcil hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığı. Konuya ilişkin çalışmalarını sürdüren 'nden (DSÖ) epidemiyolog Maria Van Kerkhove, bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini ancak virüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini söyledi. DSÖ uzmanlarından Mike Ryan ise "Onlar da kendi hakları olan ve saygıyı hak eden canlılar. Onlar da bizler gibi bu sürecin kurbanı" diye konuştu.

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Evcil hayvanları olanlar dikkat! Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs açıklaması...
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