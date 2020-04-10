Evcil hayvanları olanlar dikkat! Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs açıklaması...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de, COVID-19'un evcil hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığı. Konuya ilişkin çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) epidemiyolog Maria Van Kerkhove, bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini ancak virüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini söyledi. DSÖ uzmanlarından Mike Ryan ise "Onlar da kendi hakları olan ve saygıyı hak eden canlılar. Onlar da bizler gibi bu sürecin kurbanı" diye konuştu.