Son Dakika Haberi: Corona virüs hastası anlattı: “O kadar titriyordum ki dişim kırıldı” Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Coroan virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, belirtileri ile ilgili daha fazla veri elde ediliyor. COVID-19 semptomlarının şiddeti çok hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Bazı insanlar hiçbir belirti göstermeyebilir. Daha yaşlı veya kalp hastalığı, akciğer hastalığı veya diyabet gibi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan veya bağışıklık sistemleri zayıf olan kişiler ciddi hastalık riski altında olabilir. Bu, grip gibi diğer solunum yolu hastalıklarında görülenlere benzemektedir.

SIRADIŞI BELİRTİLER VAR

Ateş, öksürük ve nefes darlığı tüm Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğunda bulunur. Ancak virüsün ek sinyalleri var, bazıları soğuk algınlığı veya grip gibi ancak bazıları daha sıradışı… Bir hasta, gece bir anda yaşamaya başladığı dehşeti anlattı ve halisünasyonlar gördüğünü belirtti.

Uzmanlara göre, herhangi bir veya tüm semptomlar virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. İşte sizin ya da sevdiklerinizin Covid-19'a sahip olabileceğine dair işaretler ve kendinizi ve ailenizi korumak için ne yapmanız gerektiği...