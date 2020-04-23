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tutarken bağışıklığı güçlendirmenin püf noktaları

ayında tutacak olan pek çok insan, sisteminin zayıflayacağı ve koronavirüse karşı savunmasız hale gelebileceği konusunda endişe yaşıyor. Sağlıklı beslenme, vücut direncini artırarak hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. Bu nedenle sahurda ve iftarda doğru besinlerin uygun miktarlarda tüketilmesi, oruç tutarken bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de katkıda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Gözde Akın, Ramazan'da dengeli beslenme için önemli önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:58 ABONE OL
Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmenin püf noktaları

ORUÇ VÜCUT DİRENCİNİZİ ARTIRABİLİR

Günde iki ana öğünün olduğu, uzun saatler açlık ve susuzluk gerektiren , bilinçli ve dikkatli bir şekilde tutulduğunda metabolizma için yararlı olabilmektedir. Oruç vücuttaki hücrelerin yenilenmesine, direncin artırılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu süreçte vücutta birikmiş zararlı maddeler temizlenirken, de olumlu etkilenir. Ayrıca karaciğer ve tüm sindirim sistemi de oruç sayesinde dinlenme şansı bulur. Kendini sağlıklı hisseden kişilerin oruç tutmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak bazı kronik hastalıkları olan bireyler, doktorları ile bu konuyu görüşerek fikir birliğine varmalı; sağlık açısından bir engel yok ise oruç tutmalıdır.

YETERLİ PROTEİN VE SIVI ALIMI ÖNEMLİ

Orucun sistemini güçlendirmesi için bazı beslenme kurallarına uyulması gerekmektedir. Belli aralıklarda uzamış açlıklar, kimi zaman detoks amacıyla da uygulanmaktadır. Bazı bilimsel araştırmaların sonuçları, aralıklı açlık uygulamalarının vücuttaki inflamasyonu azalttığı ve damar sistemine iyi geldiğini göstermektedir. Ancak bu durumda "Bütün gün aç kaldım şimdi her şeyi yiyebilirim" gibi yanlış bir düşünceye kapılmamak önemlidir. Beslenmede dikkat edilmesi gereken konuların başında yeterli sıvı alımı gelmektedir. Az sıvı tüketmek enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bırakabilmektedir. Bu nedenle ve sahurda sıvı gıdalar tüketilmesi, bağışıklığı güçlendirmek için protein ağırlıklı beslenilmesi, mutlaka yeterli miktarda su içilmesi önemlidir.

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Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmenin püf noktaları
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