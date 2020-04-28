Bu uyarıya dikkat! Bu besinler kilo vermeye engel oluyor

Hep sağlıklı besinleri ve kilo vermemize yardımcı olan besinleri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Peki ya kilo vermemize engel besinler neler? İşte bu besinlerin başında fast food ürünlerde sıklıkla tükettiğimiz yağlı etler geliyor. Yemeklerimize lezzet katsın diye aldığımız yağlı etler kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini oldukça arttırıyor. Tabi bu demek değil ki hiç kırmızı et tüketmeyin! Yağı görünmeyecek kadar az olan kırmızı et kaliteli proteini sağlarken içerdiği konjuge linoleik asit (CLA) sayesinde vücudun yağ kitlesini azaltmaya yardımcı olur. B12 vitamini, çinko ve demir mineralleri sayesinde vücudun sağlıklı işleyişine fayda sağlar.