Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Haftada iki kez tükettiğinizde...

Haftada iki kez tükettiğinizde...

Yapılan araştırmalar tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığını ortaya koyuyor. Peki, faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nasıl tüketilmeli? Haftada iki kez sarımsak tüketildiğinde nasıl bir fayda sağlıyor? İşte doğadaki mucize sarımsağın inanılmaz faydaları…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 15:43 ABONE OL
Haftada iki kez tükettiğinizde...

; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haftada iki kez tükettiğinizde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA