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ve sahurda eksik etmemeniz gereken 5 besin!

bu yıl dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün gölgesinde başlıyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek bugünlerde her zamankinden önemli olduğu için, Ramazanda da bağışıklığı güçlendirici besinler tüketmeye ayrıca özen göstermek gerekiyor. Peki tutacaklar hangi besinleri sofralarında ve sahurda mutlaka tüketmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, Ramazan'da oruç tutarken bağışıklığı güçlü tutmak için öncelikle yemeğinin kesinlikle atlanmaması, kaliteli uyku ve hafif egzersiz gerektiğini belirtirken, ve sahur arasındaki zamanda da bol bol su içilmesinin büyük önem taşıdığını söylüyor.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:33 ABONE OL
İftar ve sahurda eksik etmemeniz gereken 5 besin!

SEBZE VE MEYVELER

Sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için, aşırıya kaçmadan bu meyveleri mutlaka tüketin. Her yemeğinde bol yeşillikli, limonlu, az zeytinyağlı salata veya zeytinyağlı sebze olmasına özen gösterin. Yemekten 1-2 saat sonra bir ara öğün olarak ve sahurda yine C vitamininden zengin meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Kuru kayısı, incir, hurma gibi yoğun lif kaynağı olan bu yiyeceklerle de hem hastalığa yakalanma riskine karşı önlem almış hem de kabızlık riskini azaltabilirsiniz.

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İftar ve sahurda eksik etmemeniz gereken 5 besin!
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