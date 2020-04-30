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Bu besinleri sakın çiğ tüketmeyin!

Çiğ tüketme akımı (Raw Foodism), besinlerin işlem görmeden ve pişirilmeden yenmesinin çok daha sağlıklı olduğunu savunur. Çiğ sebze tüketiminin sindirim ve genel sağlığa çok daha faydalı olduğu inanılır. Ancak bazı yiyecekler var ki hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir. İşte çiğ tüketmememiz gereken 5 tehlikeli besin...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:00 ABONE OL
Bu besinleri sakın çiğ tüketmeyin!

BROKOLİ

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.

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Bu besinleri sakın çiğ tüketmeyin!
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