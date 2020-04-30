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Merakla bekleniyor! Corona virüse karşı aşı çalışmaları ne durumda?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) salgınının dünyaya yayılmaya başlamasından bu yana virüse karşı ilaç ve tedavi geliştirme çabaları da hız kazandı.Bilim adamları corona virüse karşı çalışmalarını sürdüyor. Peki aşı çalışmaları dünyada ne durumda? Hangi ülke hangi çalışmalar üzerine yoğunlaşıyor? İşte cevabı...

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:14 ABONE OL
Merakla bekleniyor! Corona virüse karşı aşı çalışmaları ne durumda?

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle tedavisi devam eden hasta sayısı 2 milyona yaklaşırken, bunun sağlık sistemleri üzerinde yarattığı büyük yükü hafifletebilmek için farklı ülkelerde ilaç ve alternatif tedaviler üzerinde çalışılıyor.

Tıp dünyasının henüz yeni tanıdığı virüse karşı bağışıklık sağlayacak bir aşı geliştirmesi salgının önünü kesmek açısından öncelikli hedef olsa da etkisi kanıtlanmış bir aşının üretilebilmesinin en iyimser tahminle 8 ila 12 ay alacağı öngörülüyor.

Bu nedenle hastalığın halk sağlığı üzerinde yarattığı tehdit ve ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde oluşturduğu yükü hafifletmek için etkili ilaç ve tedavilerin bulunmasının önemi artıyor.

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Merakla bekleniyor! Corona virüse karşı aşı çalışmaları ne durumda?
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