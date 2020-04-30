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, tedavisi var mı? Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir?

Ülkemizde corona virüsü vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ederken bazı kelimelerden ", belirtileri nelerdir? " gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolması anlamına geliyor. Tıp literatüründe sıklıkla kullanılan kelime, virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan bulaşıcı hastalık anlamını taşıyor. Hastanın yakınmaları pnömoni'yle uyumlu ise genellikle yapılan muayene ve akciğer röntgenindeki bulgularla teşhis konulabiliyor. Peki Pnömoni nedir, ne demektir? Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir, tedavisi mümkün mü?

Giriş Tarihi: 30.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 09:19 ABONE OL
Pnömoni nedir, tedavisi var mı? Pnömoni Zatürre belirtileri nelerdir?

Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklanınca bazı terimler karşımıza çıkıyor. İlk defa duyduğumuz veya kelime anlamını merak ettiğimiz " , belirtileri nelerdir? " sorusuna gün içerisinde yanıt aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki corona virüsü vaka sayısını duyurunca tıp literatüründe Pnömoni olarak bilinen zatürrenin belirtileri ve tedavisi merak konusu oluyor. Tam bu noktada Pnömoni nedir? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir, tedavisi mümkün mü? İşte konuyla alakalı tüm bilgiler…

PNÖMONİ NEDİR? PNÖMONİ (ZATÜRRE) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ülkemizde corona virüsü vaka ve ölü sayısının açıklanmasıyla birlikte birçok kelimenin anlamı merak ediliyor. Bunlardan birisi de Pnömoni yani zatürre oluyor. Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Haberimizde, pnömoni ne demek, nedir gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

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Pnömoni nedir, tedavisi var mı? Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir?
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