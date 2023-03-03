Pnömoni (Zatürre) Belirtileri Nelerdir? Zatürre Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

PNÖMONİ NEDİR, NE DEMEK?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Hastalık her yaşta görülebiliyor ancak 2 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde zatürre oldukça tehlikeli olabiliyor. Zatürre, daha çok kalp hastalığı ya da önceden geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ile erken doğumlarda görülüyor.

PNÖMONİ (ZATÜRRE) BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Üşüme- titreme, 39- 40 °C'ye varan yüksek ateş, öksürük, kirli, iltihaplı (yeşil, sarı, pas rengi) balgam çıkarma ve yan ağrısı olabilir. Bazı pnömoni türlerinde ise sinsi başlangıç olur. Birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takiben kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir. Bu şikayeti olan hastalar mutlaka doktora başvurmalıdır. Pnömoni ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur. Erken teşhis edilmesi ve gecikmeden tedaviye başlanmasının ölümleri azalttığı bilinmektedir. Hastanın yakınmaları pnömoni'yle uyumlu ise genellikle yapılan muayene ve akciğer röntgenindeki bulgularla teşhis konulabilir. Gerekirse kan ve balgam tahlilleri yapılabilir.

ZATÜRRENİN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Zatürre tedavisinde; antibiyotikler, istirahat, bol sıvı alımı, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastaneye yatması gerekli olan hastalarda ise daha başka tedavi süreçleri gerekebilmektedir.

Çok ağır derecede zatürre hallerinde yoğun bakımda yatma ve solunum desteği uygulanması zorunluluğu doğabilmektedir. Zatürreye sebep olan mikrobun tanısı çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Zatürre tanısı konulduktan sonra en kısa sürede antibiyotik tedavisinin başlanması önemlidir.

Antibiyotik tedaviye; hastaların kronik hastalıkları, hastaların yaşları, zatürrenin şiddeti gibi hususlar dikkate alınarak başlanmaktadır. Balgam içinde mikropların görülmesi ile hangi antibiyotikle tedavi edilmesi gerekeceğine dair bilgiler yaklaşık 72 saat içinde sonuçlandırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar ışığında antibiyotik tedavisi yeniden düzenlenebilir.

Hastanın yaşı, zatürrenin şiddeti ve hastanın sahip olduğu hastalıklara bağlı olarak ayakta veya yatarak tedavi süreci başlatılmaktadır.

Tedavinin süresi, hastalığın başlangıçtaki şiddetine, eşlik eden bir hastalığın olup olmadığına ve hastalıktan sorumlu olan mikrobun türüne ve hastanın kişisel yanıtına göre farklılık gösterir. Çoğunlukla, uzman doktorunda görüşü doğrultusunda ateş düşmesini takiben 5-7 gün daha antibiyotiğe devam edilmektedir.