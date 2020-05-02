Mobbing kaynaklı kaygı bozukluğuna dikkat

Böyle bir baskıyı gören,yaşayan bireylerde gözlemlenen birtakım psikosomatik emareli rahatsızlıklar gözlemleriz. Bireyde kastre edilmiş bir baskı mevcuttur. Öncelikle böyle bir gözlem sürecinizde denk gelmeniz halinde; en kısa zamanda fark edilen en az 3 semptom ile uzman desteği almasını sağlayarak; bireye yardımcı olabilirsiniz.

NEDİR BU BELİRTİLER;

Bireyde ;

•Şaşkınlık ve kafa karışıklığı

•Ne olduğunu ve neden olduğunu anlamada zorlanma

•Özsaygı kaybı

•Aşırı utanç duyma

•Reaktif ve endojen depresyon

•Nedensiz korkular

•Özbakımı salma hali,

•Derin bir aldatılmışlık hissi

•Derin bir değersizlik hissi

•Abartılmış irkilme tepkisi

•Anhedoni

•Önlemeyen flashbackler

•Konsantrasyon bozuklukları

•Çevresel hiperfarkındalık

•Natürel dünyaya abartılı saygı, gezegeni kurtarma isteği,

•Ağlamaklılık,

•Hiperfarkındalık hali (geçen zamana, değişen mevsimlere aşırı hassasiyet)

•Değişime karşı direnç

•Yeniliğe karşı isteksizlik hali;

Böyle bir durumda uzman desteği önemlidir.