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kaynaklı kaygı bozukluğuna dikkat

“Günümüzde gittikçe artan pandemik kaygı, korku nedeniyle online çalışmalara yönlendiğimiz bu süreçte; karşılaşılan vakalarda; kurumsal iş, aile, ofis düzeni ve emek gerektiren ortamlarda beliren kaynaklı psikolojik rahatsızlıklardan kısaca bahsetmek isterim” diyen Klinik Psk. Serpil Sare Emek iş hayatında yaşanılan mobbing kaynaklı kaygı bozuklukları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:55 ABONE OL
Mobbing kaynaklı kaygı bozukluğuna dikkat

Böyle bir baskıyı gören,yaşayan bireylerde gözlemlenen birtakım psikosomatik emareli rahatsızlıklar gözlemleriz. Bireyde kastre edilmiş bir baskı mevcuttur. Öncelikle böyle bir gözlem sürecinizde denk gelmeniz halinde; en kısa zamanda fark edilen en az 3 semptom ile uzman desteği almasını sağlayarak; bireye yardımcı olabilirsiniz.

NEDİR BU BELİRTİLER;

Bireyde ;

•Şaşkınlık ve kafa karışıklığı

•Ne olduğunu ve neden olduğunu anlamada zorlanma

•Özsaygı kaybı

•Aşırı utanç duyma

•Reaktif ve endojen depresyon

•Nedensiz korkular

•Özbakımı salma hali,

•Derin bir aldatılmışlık hissi

•Derin bir değersizlik hissi

•Abartılmış irkilme tepkisi

•Anhedoni

•Önlemeyen flashbackler

•Konsantrasyon bozuklukları

•Çevresel hiperfarkındalık

•Natürel dünyaya abartılı saygı, gezegeni kurtarma isteği,

•Ağlamaklılık,

•Hiperfarkındalık hali (geçen zamana, değişen mevsimlere aşırı hassasiyet)

•Değişime karşı direnç

•Yeniliğe karşı isteksizlik hali;

Böyle bir durumda uzman desteği önemlidir.

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Mobbing kaynaklı kaygı bozukluğuna dikkat
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