Uzmanlar uyardı: Corona virüs sizden evcil hayvanınıza bulaşabilir

New York'un 2 farklı bölgesindeki 2 evcil kedide, koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Konuyla ilgili ABD Tarım Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerinin yaptığı açıklamada, virüsün evcil kedilere, kendilerinden daha önce 'Covid-19' tespit edilen sahiplerinden geçmiş olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili bilimsel araştırmaların kısıtlı olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, "Koronavirüs büyük bir aile. Hayvan koronavirüsleri de var.

"VİRÜS ENFEKTE ETTİĞİ KONAKTA NE KADAR ÇOĞALIRSA O KADAR ÇOK ATILACAKTIR"

Bizlere doğada mutasyon değiştirerek, yarasalardan geçtiği biliniyor. 'Covid-19'da önemli olan, insanları da enfekte edebilir hale geldikten sonra hızla insandan insana bulaşmaya başlaması. Bu da virüslerin enfekte ettikleri hücrelere tutunabilme yeteneğiyle ilgili olan bir durum. Mutasyonla ne kadar kolay hücrelere tutunabilirlerse o kadar kolay enfeksiyon yapabiliyorlar. Virüs enfekte ettiği konakta ne kadar çoğalırsa o kadar çok atılacaktır. Virüsün atılması da bildiğimiz üzere solunum yolu damlacıkları ile oluyor" dedi.