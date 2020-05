Orucu meyveli kefirle açın kan şekerinizi dengeleyin

Covid-19 küresel salgını gölgesinde evlerimizden çıkamadığımız Ramazan ayında Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Yavuz Koçoğlu, kalsiyum tüketiminin önemine değindi ve önerilerde bulundu…Kalsiyumun her zaman en iyi kaynağı süt ürünleridir. Her gün 3 porsiyon süt, yoğurt, kefir, ayran ya da cacık ve iki dilim de peynir tüketilmelidir. Süt ürünlerinin kendi yağı bizim için sağlıklı olan yağdır. Kaymak, tereyağı gibi yağın biriktiği ürünleri tüketirken dikkatli olunmalıdır. Peynirlerde yağ oranı yüksek olabileceğinden, yağlı peynirler daha nadir tüketilmelidir. Süt ürünlerini tüketemeyenler için alternatifler koyu yeşil yapraklı sebzeler, çiğ badem, kurubaklagiller olsa da bunlardan alınan kalsiyumun vücutta kullanımı sınırlıdır.Kalsiyumu vücut tarafından daha çok emilen fermente kefir ve yoğurt ile tokluk hormonları salgılanır. Böylece iştahımızı kontrol ederek kilo kontrolümüzü sağlayabiliriz. Bu ikilinin, sindirim ve bağışıklık sistemini destekleyici etkisi de vardır.Ramazan'da açlık saatlerinin uzamasıyla eksik ve yanlış beslenme ile sık karşılaşıyoruz. Bedenimizi dinlendirmemiz gerekirken çok yüklenip daha büyük zarar verebiliyoruz. Zor olsa da, beslenmenizi en az üç öğün şeklinde planlamalısınız.Orucu her zaman su ile açmalıyız. Ardından kalsiyumdan zengin olması için, peynir ve meyvelerden oluşan bir atıştırmalık tabağı ya da meyve eklediğimiz yoğurt, kefirle devam etmek, kan şekerimizi dengeleyip bolca lif ile bağırsaklarımıza destek olacaktır. Ardından çorba ve ana yemeğe ek, açılışta yoğurt, kefir tüketmemiş olanlar yemek yanında ayran, yoğurt, kefir tüketmeye gayret etmelilerdir.Salata ihmal edilmemelidir. Kalsiyumdan zenginleştirmek için koyu yeşil yapraklardan ve çeşitli sebzelerden hazırlanan salatalar, çiğ kuruyemişler ile çeşitlendirilebilir.İftardan sonra, haftada üç kereden fazla olmamak üzere; meyveli, tarçınlı, az ballı yoğurt, meyveli tatlı, sütlü tatlı ya da sütlü dondurma tercih edilebilir.BU dönemde öncelikle büyüme-gelişme döneminde olan çocuklar, gençler, gebe ve emziren anneler, menopoz dönemindeki kadınlar kalsiyum tüketimini ihmal etmemelidir. Kalsiyum, özellikle kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Hatta vücudun yine öyle harika bir dengesi vardır ki, en ihtiyaç duyulan bu dönemlerde de emilimi daha yüksektir. Doğru bir şekilde güneşlenmek için güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca fazla miktarda derimizi doğrudan güneş ışığına en az 20 dakika maruz bıraktığımızda kaliteli bir D vitamini sentezi gerçekleştiririz. D vitamini sentezi deride güneş ışığı ile aktive olur ve bu sayede bağırsakta kalsiyum emilimi artar.