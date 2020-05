Bu bayram yaşlılara olan sevginizi telefonda gösterin

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzerindekiler ve kronik rahatsızlığı olanlar sokağa çıkamıyor. Liv Hospital Ulus Gerontoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlılar ve yakınlarına dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler verdi…Salgın sürecinde evlerde kalan Alzheimer hastalarının, hafıza ve düşünme yeteneklerinde azalma görülebilir.. Buna paralel olarak hastayla birlikte yaşayan aile üyeleri veya bakım hizmeti verenler tükenmişlik duygusu yaşayabilirler.Bu süreçte sükuneti korumakta oldukça fayda var. Hasta ile tartışmak sonuç getirmez. Korona salgın sürecinde, hastanın asla azarlanmaması gerekir. Hastanın unutkan olduğu için nasıl davranması gerektiğini bilmediği akıllardan çıkmamalı..Alzheimer hastalığına yakalananların da bedensel rahatsızlıkları olabilir. Ancak bunları dile getirmede genellikle zorlanırlar. Hasta, ağrı, susamak veya açlık hissi karşısında tepkisini genellikle huzursuzlukla gösterebilir.Yaşlıların birçoğu düzenli ilaç almak zorundadır. İlaçlarını tedarik edebilmek için hekimi ile düzenli iletişim sağlanmalıdır.Kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumamız gerekir. Şu anda en sağlıklı sosyal ilişki biçimi, telefonla iletişimdir. Yaşlılar, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çocuklarının ve torunlarının yolunu dört gözle bekleyecektir. Ancak sorumlulukla hareket edip "Bu sefer evinizde kalın, beni ziyaret etmeyin" demeleri gerekiyor. Ne çocuklarını davet et, ne de onların davetine iştirak et! O zaman bu Ramazan Bayramı, en güzel bayramlardan biri olacaktır. Bu bayramda ve bu salgın sürecinde sevgimizi ve saygımızı ne kadar uzaktan gösterirsek, ileride o kadar daha uzun süre birlikte olup sevgi ve saygımızı gösterme şansını elde ederiz.Karantina günlerinde ev kazalarında artışlar görülebilir. 75 yaşından itibaren düşme tehlikesi artıyor. Tek başına yaşayan yaşlılar, olası düşme ve kazalarda çocuklarına, akrabalarına veya komşularına erişebilmelidirler. Bunun en iyi yolu, tanıdıklarının yaşlıları düzenli aralıklarla telefonla aramasıdır.Özellikle geceleri evde düşmeye daha sık rastlanıyor. Örneğin, uykuluyken tuvalete giderken veya gece alınması gereken ilaçlara erişmek için yatağından kalktığında düşme riski yüksektir. 65 yaş üstü mutlaka acil durumda aranacak kişilerin telefon numaralarının ve kullandığı ilaçlarının bir listesini yapmalıdır.Yaşlılar cep telefonlarını her riske karşı mutlaka yanlarında taşımalıdır. Olası düşme ve kazada tanıdıklarıyla irtibata geçmeliler.Kendinize de zaman ayırınYaşlısının bakımını yapan kişiler de kendi sağlıklarını korumalıdır. Bakımın ağır yükünü sırtlayan bu insanların kendilerine de vakit ayırmaları gerekir.