Yemeğinizi servis eden garson maskeli olmalı

Sosyal mesafenin olduğu ve gerekli yerlerde maskenin takıldığı daha az sosyalleşeceğimiz bir yaz bizi bekliyor. Liv Hospital Ulus Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, Covid-19 riskine karşı yaz mevsiminde dikkat etmemiz gerekenleri anlattı…Herkes evde sıkılmış olabilir, herkesin nefes almaya, hava almaya ihtiyacı var ama kesinlikle gevşememek gerekiyor. Mutlaka maske takılmalı, öpüşmekten, sarılmaktan, yakın temastan kaçınılmalı.Maske kullanım süresi kişiden kişiye göre, bulunulan ortama göre değişir. Kullanılan ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürülmüş olan maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüslerin ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından uygunsuz bir durum meydana getirir.Açık havada da olsa sosyal mesafeye özen göstermek gerekiyor. Açık havada sosyal mesafe izin verdiği sürece birlikte oturulabilir, sohbet edilebilir. Yeter ki sarılıp öpüşmeyin, tokalaşmayın, herhangi bir temasa girmeyin.Spor yapanlar efor sarf ederken terliyor ve daha sık nefes alıp veriyor. Efordan sonra yoğun bir şekilde damlacık atılıyor. Bu nedenle spor yapanların sosyal mesafeyi biraz daha uzak tutması gerekir. Efor harcanan zamanlarda yakında insan olmamasına dikkat edilmeli.Alışveriş merkezlerine gidilebilir ama en az iki metrelik sosyal mesafe korunmalı. Oturulacaksa bir sandalye boş bırakılarak oturulmalı. Mutlaka maske takılmalı.Restoranlarda ya da otellerde masalar birbirinden uzak, bir dolu bir boş şeklinde olmalı ve karşı kaşıya değil, çapraz oturulmalı. Sandalyelerin arası açılmalı. Yemek yerken maske çıkarılacak tabii ki ama sosyal mesafe mutlaka korunmalı. Yemek bitiğinde maske tekrar takılmalı.Yemekle virüs bulaşmıyor ama yemeği getirip götüren garsonların mutlaka maske takmaları gerekir. Yemeği servis eden garsonun hapşırmaması, öksürmemesi çok önemli. Çalışanlar, idareciler çok hassas davranmalı, özen göstermeli.İş yerlerinde de mutlaka maske takılmalı ve sosyal mesafe korunarak çalışılmalı. Çalışılan ortam sürekli havalandırılmalı.Yaz boyunca açık hava ve pencereler açık bırakılarak havalandırılan ortamlar tercih edilmeli. Kapalı alanlarda asla kalabalık olmamak gerekir. Çok az kişinin olduğu klimalı ortamlarda da klimanın yönü yukarı doğru olmalı, havayı direkt yüze vermemeli. En önemlisi de klima filtrelerinin temizlenmiş olması.Açık havada ve açık yüzeylerde virüsün çok fazla kalmadığı açıklandı. Plajlardaki şezlonglar açık havada kalıyor ama kimin ne zaman ellediğini bilemeyeceğimiz için biri temas etmiş gibi düşünerek mutlaka dezenfekte ettirilmeli.Denize girebilir ama yakın temas olmamalı. Şezlonglar dip dibe olmamalı, aralıklı oturmak gerekir. Plajlar kalabalık olmamalı. Denize girmekte, güneşlenmekte, tatile gitmekte sakınca yok ama mutlaka sosyal mesafe korunmalı. Onun dışında tatil yapılabilir.Havuz, sosyal mesafenin korunması açısından risk oluşturabilir. Dezenfeksiyon sistemlerinin çalıştığından emin olunan havuzlara sosyal mesafeyi korumak şartıyla girilebilir.