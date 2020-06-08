Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!
Giriş Tarihi: 8.6.2020 14:02 Son Güncelleme: 29.11.2021 15:50

Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

Besinler sağlığımız açısından önemli rol oynar. Bazı besinlerin buzdolabına konulduğunda hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Peki, bu besinler nelerdir? İşte duyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler...

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

SARIMSAK

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu gıdaları buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA