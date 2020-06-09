Hamileler bu yaz açık büfeden uzak durmalı

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerinde olan anne adayları, düşen vaka sayısı ve ısınan havanın da etkisiyle tatil planları yapmaya başladı. Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, koronavirüs süresince hamilelerin tatilde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı...Son gelen çalışmalarda 28'inci haftadan sonra özellikle aşırı kilo almış, yüksek tansiyon, şeker gibi ek bir hastalığa sahip hamileler Covid- 19'u çok daha ağır geçiriyor. Anne adaylarının gebeliğin özellikle son 3 ayında daha çok dikkatli olmaları gerekiyor.Bir süre daha koronavirüsle yaşamaya devam edeceğiz. Anne adaylarını bir süre daha rehavete kapılmadan mümkün olduğunca evden çıkmamak, maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve sosyal mesafeyi korumak konusunda dikkat etmeye çağırıyorum. Hamilelikte bağışıklık sistemi zayıflıyor, çok hassas bir süreç; anne adayları özellikle hijyen konusunda tedbiri elden bırakmamalı.Gebelikte stres ve anksiyete istenilmeyen bir durum. Gebelerin mümkün olduğu kadar gebelik sürecini dışarıda, temiz havada yürüyüş yaparak, spor yaparak geçirmeleri önerilir. Yüzme de, anne ve bebeğin sağlığı açısından anne adayının taşıdığı herhangi bir risk yoksa önerilen bir aktivitedir.Tüm hijyen tedbirleri alınmalı. Maske takılmalı. Gebelik takibi yapan doktorlarının görüşü alınmalı. Anne adayı ıslak mayo ile kalmamalı. Su tüketimine dikkat etmeli. Suyun temizliği ve tenha olması da son derece önemli.İnsanların az olduğu, güneşin çok etkili olmadığı saatlerde temizliğinden emin olunan yerlerde denize girilebilir. Tatile giderken tüm önlemler alındıysa, yolculuk esnasında anne rahat ettirildiyse, uyku düzeni, beslenme düzeni ve hijyeni etkilenmeyecekse bence tatile gitmekte bir sakınca yok.Hamileler için çok büyük oteller yerine güvenilirliğinden emin oldukları butik oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilen tatil seçenekleri, müstakil ev kiralamak gibi daha izole olabilecekleri seçenekler daha uygun birer seçenek olabilir.Otel ve restoranlarda bulunan açık büfelerin tercih edilmemesi gerekir. Tatil planı yapılacak bölgede sağlık personelinin sayısı, kapsamlı bir hastanenin varlığı gibi faktörler de önem teşkil ediyor.Sebze, meyve ve yumurta tüketilmeliBU kritik dönemde bağışıklık çok önemli. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için D ve B12 vitamini seviyesine bu süreçte daha çok dikkat edilmeli. Ben hamilelere bu dönemde vitamin takviyeleri öneriyorum. Zaten gebeliğin kendisi bağışıklık sisteminin baskılandığı bir dönem. Bu dönemde ekstra C vitamini, D vitamini kullanmaya ihtiyaç var. Kandaki D vitamini seviyesi, B12 vitamini seviyesi takibi çok önemli. Bu vitaminler eğer düşükse anne adayları takviye almalı. Dengeli beslenme de çok önemli; protein, sebze, meyve, yumurta ve organik yiyeceklerle beslenmeleri gerekiyor. C vitamini takviyesi almaları da çok önemli.