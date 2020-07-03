Son dakika haberi: Uzmanlardan kritik uyarı! Covid-19 mutasyona uğradı artık...

BULAŞICILIĞI DAHA FAZLA

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücünün de önde gelen üyelerinden biri olan Dr. Fauci, Amerikan Tıp Derneği yayını "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisine verdiği mülakatta, ilk olarak İtalya'da görülen yeni tür Kovid-19'un solunum sistemine tesir eden bulaşıcı etkilerinin daha fazla olduğunu belirtti.