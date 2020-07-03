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Son dakika haberi: Uzmanlardan ! mutasyona uğradı artık...

Corona virüs salgını ile ilgili uzmanlardan kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika haber göre 'un mutasyona uğramış ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulunuldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , üst solunum yollarında daha fazla bulaşıcı içerik tespit edildiğine dikkat çekti.İşte coronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü hakkında flaş açıklama...

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 15:55 Son Güncelleme: 3.7.2020 16:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Uzmanlardan kritik uyarı! Covid-19 mutasyona uğradı artık...

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Son dakika haberi: Uzmanlardan kritik uyarı! Covid-19 mutasyona uğradı artık...

BULAŞICILIĞI DAHA FAZLA

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücünün de önde gelen üyelerinden biri olan Dr. Fauci, Amerikan Tıp Derneği yayını "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisine verdiği mülakatta, ilk olarak İtalya'da görülen yeni tür Kovid-19'un solunum sistemine tesir eden bulaşıcı etkilerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Son dakika haberi: Uzmanlardan kritik uyarı! Covid-19 mutasyona uğradı artık...

Virüs mutasyonu hakkında "The Cell" dergisinde yayımlan araştırmaya atıf yapan Fauci, "Veriler, virüsün, (Kovid-19) daha kolay çoğalabilen, daha yoğun bulaşıcı içeriğe sahip tekil bir mutasyonunun olduğunu gösteriyor. Bu mutasyonda virüs daha kolay çoğalıp aktarılabilir hale geliyor." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Uzmanlardan kritik uyarı! Covid-19 mutasyona uğradı artık...

BULAŞICILIĞI ARTIRAN FAKTÖR

"G614" adlı verilen türün, dünyada görülen en yaygın mutasyon olduğuna, yerel enfeksiyonların en erken ortaya çıktığı yerlerde dahi hakim haline geldiğine dikkati çeken Fauci, "Virüs türünün bir uyum avantajı olduğu anlaşılıyor, bu bulaşıcılığı artıran bir faktör olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi: Uzmanlardan kritik uyarı! Covid-19 mutasyona uğradı artık...

Virüsün söz konusu türünün görüldüğü kişilerin üst solunum yollarında daha fazla bulaşıcı içerik tespit edildiğine, bunun kişinin hastalığı bulaştırma ihtimalini artırdığına işaret eden Fauci, türün, hastalığı daha ağır hale getirdiğine dair ise kanıt bulunmadığını kaydetti.

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Son dakika haberi: Uzmanlardan kritik uyarı! Covid-19 mutasyona uğradı artık...
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