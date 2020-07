Balkabağının faydaları nelerdir? Balkabağı neye iyi gelir? İşte, faydaları ve besin değeri

Balkabağı her geçen gün daha fazla insan tarafından tüketiliyor. Özellikle tatlı yapımında önemli bir rol oynayan balkabağı aynı zamanda sağlığa faydalı yiyecekler arasında yer alıyor. Ancak her yiyecekte olduğu gibi balkabağını da dengeli tüketmek gerekiyor. Peki, balkabağının faydaları nelerdir? Balkabağının kalorisi nasıl ve besin değeri tablosunda neler var? Bu başlığın altında balkabağının faydaları ve Hangi rahatsızlığa iyi geldiği hakkında bilgiler yer almaktadır.

1. Balkabağı tohumları egzersiz sonrası hızlı toparlanma sağlar

İster salataya koyun, ister yoğurdun içine karıştırın, kabak çekirdeği egzersiz yaptıktan sonra yemeğinize dahil etmek için mükemmeldir. "Kabak çekirdeği, iyileşme için önemli iki besin olan çinko ve protein sağlar.

2. Kabak karaciğeri korumaya yardımcı olabilir.

Karaciğer, yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak, kan dolaşımından zararlı bileşikleri çıkarmak ve gerekli vitamin ve besinleri depolamak gibi 500'den fazla işleve sahiptir.

Bannan'a göre, meyve, sebze ve antioksidan açısından zengin gıdaların (balkabağı gibi!) Diyetini yemek, karaciğer fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı olabilir. (Balkabağının birincil antioksidanları: vücudun A vitaminine dönüştüğü C vitamini ve beta-karoten)

3. Kabak sağlıklı kan basıncını destekler.

Hiç bu kadar stresli olursun, kanın damarlarından patlayabileceğini hissettin mi? Hayır? Benim? Her neyse, bunun için bir kabak var.

Kabak lif, potasyum ve C vitamini içerir ve doğal olarak sodyumda düşüktür - hepsi sağlıklı kan basıncını destekler, Bannan diyor.

Bonus: Tansiyonunuzu düşük tutmak koroner kalp hastalığı riskinizi azaltmanın harika bir yoludur.

4. Kabak sağlıklı kolesterolü destekler

Kabak iki tür lif içerir: çözünür ve çözünmez lif.

Bannan'a göre, çözünür lif esasen bir sünger gibi davranarak zararlı LDL kolesterolü siler. (Araştırmalar, arter duvarlarında çok fazla 'kötü' kolesterol birikmesinin kan akışını azaltabileceğini ve kalp hastalığı riskinizi artırabileceğini gösteriyor.)

BALKABAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Bu karatenodiler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır.

Güçlü bir A vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

C vitamini bakımından zengindir. C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak vücut savunmasına destek olur. 1 porsiyon Balkabağı (100 gr) yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini karşılar.

İyi bir lif kaynağı olan bal kabağı, hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır. Yarım fincan bal kabağı 3 gramın üzerinde lif içerir. Yüksek oranda lif tüketimi kolesterol seviyesinin düşmesine dolayısıyla kalp sağlığının korunmasında; bağırsak hareketliliğinin düzenlenmesi ile de kolon kanseri riskinde azalmada büyük bir role sahiptir. Lif tüketiminin artması ile tokluk süresi uzar.

Cildinizin yaz aylarındaki gibi ışıldamasında büyük bir destekçidir. İçeriğinde yüksek miktarda bulunan karotenoidler diyet yağı ile birlikte tüketildiğinde ciltte pigmentasyona neden olduğu için cildin daha canlı görünmesini sağlar.

C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

Sağlığa sayısız faydası bulunan Omega 3'ün bal kabağında da mevcut olduğu unutulmamalıdır.

İçeriğindeki kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor ile kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur.

Potasyum bakımından da oldukça zengin olan bu süper besin kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Potasyum; kan damarları ve arterlerin gevşemesini sağladığı için kalpteki stres azalır ve kan basıncı düşer. Ayrıca potasyum; hücre ve dokulardaki sıvı dengesinin düzenlemesini de sağlar.

B1, B3, B6, Pantotenik asit gibi birçok vitamini; folik asit, fosfor, demir gibi minerali yapısında bulunduran bal kabağına bu kış beslenmenizde mutlaka yer açın. İçeriğindeki vitamin-minerallerle hem bağışıklık sisteminizi güçlendirin, hem metabolizmanızı hızlandırın hem de sağlıklı bir cilde sahip olun.

Balkabağı alerjiye karşı savunma kalkanı

Balkabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı oluyor. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanıyor. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi balkabağı. Yarım su bardağı kadar balkabağında günlük ihtiyacın 2 katı kadar vitamin A bulunuyor.

Balkabağı cildin yenilenmesini sağlıyor

Özellikle kadınlar soğuk kış günlerinde ciltlerinin kuruyup çatlamasından şikayetçi. Oysa cildin ışıltısını ve tazeliğini sağlayan malzemeler kozmetik mağazalarında değil tam da yanı başınızda ve mutfağınızda! Soğuk kış günlerinde kurumaya başlayan cildin yenilenmesini balkabağının içeriğinde bulunan antioksidan mineraller ve A vitamini destekliyor. Peeling olarak dahi birçok maskenin içeriğinde bulunan balkabağı özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek oluyor.

Balkabağı bağırsak harekelerini hızlandırıyor

Posadan oldukça zengin bir kaynak olduğundan püresi veya çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlarken; bağırsak tembelliği yaşayan kişilerde bağırsakların yeniden hareket kazanmasına yardımcı oluyor. Özellikle bebeklerde kabızlık şikayeti olduğu dönemde 6-8. aydan itibaren püre ya da çorba olarak tüketilebileceği gibi yulaf ilavesi ile posadan daha zengin hale getirilebilir.

Balkabağı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Balkabağı antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor.

Balkabağı göz sağlığını koruyor

Balkabağının içeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku harabiyeti ve katarakt probleminin önüne geçiyor. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırıyor.

