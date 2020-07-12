E vitamini deposu fındığın faydaları nelerdir? Fındık kilo aldırır mı, ne işe yarar?

Fındık, Corylus ağacından gelen bir bitki türüdür. Çoğunlukla ülkemizde Karadeniz Bölgesinde, İtalya, İspanya ve ABD'de yetiştirilmektedir. Fındığın tatlı bir tadı vardır ve çiğ, kavrulmuş veya öğütülmüş olarak da tüketilir. Fındığın kalorisi yüksek olmasına rağmen, içeriğinde besin maddeleri ve sağlıklı yağlar bulunur. Fındık besin açısından oldukça zengindir ve yüksek miktarda protein, yağ, vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Güçlü bir antioksidan olan fındık, özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir protein kaynağıdır.

Fındıkta hangi vitaminler vardır? Fındığın besin değerleri nelerdir?

Fındık, lif, E vitamini, kalsiyum gibi bolca vitamin ve mineral içerir. Fındıkta en çok E vitamini vardır. E vitamini sayesinde fındık tüketimi vücuda oldukça faydalıdır. Fındık iyi bir lif ve protein kaynağıdır. Bolca mineral içeren fındığın besin değerleri ise şunlardır (100 g fındık baz alınmıştır):

Kalori: 628

Kolesterol: 0 mg

Doymuş yağ: 4,5 g

Toplam yağ: 61 g

Protein: 15 g

Şeker: 4,3 g

Karbonhidrat: 17 g

Kalsiyum: 114 mg

Sodyum: 0 mg

Potasyum: 680 gm

Demir: 4,7 mg

Çinko: 2,45 mg

A vitamini: 20 IU

C vitamini: 6,3 mg

Fındık nasıl tüketilmelidir?

Sağlığınızın korunmasına yardımcı olan fındığı günde 1 avuç geçmeyecek şekilde tüketmenizde fayda vardır. Kilo vermek isteyenler için de aynı şey geçerlidir. Günde 1 avuç geçmeyecek şekilde tüketilirse fındık zayıflamanıza yardımcı olur.

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Fındık neye iyi gelir?

Sağlığımız açısından mutlaka tüketilmesi gereken fındık neye iyi gelir sıraladık…

Kalbe iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Tok tutar.

Bağırsak sistemini düzenli çalıştırır.

Psikolojik rahatsızlıkları önler.

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık, sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. Çiğ fındığın faydaları saymakla bitmez. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa karşı korur, vücudun her alanında faydası vardır. Düzenli tüketilmesi durumunda fındık,

kansere karşı korur.

bağışıklık sistemini güçlendirir.

sinir sistemine iyi gelir.

kan şekerini dengeler.

kabızlığa iyi gelir.

zayıflamaya yardımcı olur.

cildin yenilenmesini sağlar.

erken yaşlanmayı önler.

ateşli hastalıklardan korur.

Fındık yağı faydaları nelerdir?

Cilt sağlığı için oldukça yararlıdır.

Saç sağlığına iyi gelir.

Sindirim sistemini korur ve dengeler.

Kolesterole iyi gelir.

Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kavrulmuş fındığın faydaları nelerdir?

Kavrulmuş fındık içerisinde bolca posa, folik asit, kolesterol düşürücü bitkisel sterol ve bitkisel Omega- 3 yağları bulunur. Çinko bakımından zengin olan kavrulmuş fındık, kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum içerir. Kavrulmuş fındık, içerisinde E vitamini ile protein de barındırır. A ve C vitamini sayesinde de güçlü antioksidanlar içerir. Günlük bir avuç fındık yemeniz durumunda E vitamini ihtiyacınızın %86'sını karşılamış olursunuz.

Fındığın zararları nelerdir?

Fındığın faydaları saymakla bitmez fakat zararları da vardır. Fındık, yüksek miktarda tüketilirse eğer kilo aldırır. Mide bulantısı, ishal gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca tansiyon hastalarının mutlaka fındığı az tüketmesi gerekmektedir.

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