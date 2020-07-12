Hibiskus çayı zayıflatır mı? Hibiskus çayının faydaları nelerdir, nasıl demlenir ve tüketilir?

Hibiskus çayının adını ilk defa duyanlar faydalarını duyunca bu çayı listelerine ekleyeceklerinden eminiz. Ülkemizin neredeyse her bölgesinde bulunan daha çok sıcak iklimi seven hibiskus bitkisinden elde edilen çayın insan sağlığı için birçok faydası vardır. Enfeksiyonel hastalıklardan, depresyona kadar insan sağlığı için yararlı etkileri bulunuyor. İçerisinde besin maddeleri insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılıyor. İşte hibiskus çayı faydaları ve hibiskus çayının hazırlanışı...

HİBİSKUS ÇAYI FAYDALARI

Kan basıncını düzenler. Kan basıncını düşürebilir.

Yüksek tansiyon sonucu oluşan rahatsızlıkları önler ya da aza indirir.

Kalp sağlığı için faydalıdır.

Kandaki yağ seviyesini düşürür.

Vücutta yer alan serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur.

C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Soğuk algınlığı hastalığına iyi gelir.

Antioksidanlar sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Sindirim sisteminin çalışmasına destek verir.

Gaz sancısı, şişkinlik ve hazımsızlığa karşı iyi gelir.

Cildin güzelleşmesine yardımcı olur.

Gülhatmi çayı faydaları nelerdir? Gülhatmi çayı nasıl demlenir?

HİBİSKUS ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Hibiskus çayı metabolizma hızını arttırarak zayıflamaya yardımcı olur. Yemeklerden gelen fazla yağı yakarak diyet yapanlar için fayda sağlamaktadır. Ayrıca karbonhidrat emilimini azaltarak vücudun zayıflamasına destek verir.

Gül çayı faydaları nelerdir? Tomurcuk gül çayı zayıflatır mı, nasıl hazırlanır?

HİBİSKUS ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Evde kolay bir şekilde hibiskus çayı hazırlamak istiyorsanız size vereceğimiz adımları uygulayabilirsiniz. İşte hibiskus çayı tarifi:

Bir su bardağı su hazırlayarak kaynatın.

Kaynamış suyun içerisine hibiskus bitkisi ekleyin.

10 dakika demlemeye bırakın.

Sonra süzgeçten geçirin.

Bal, esmer şeker gibi aromalarla tatlandırabilirsiniz.

Dileyen sıcak ya da buzdolabına ekleyerek soğuk içebilir.

HİBİSKUS ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Hibiskus çayı genellikle kış aylarında kullanılır. Grip, nezle, boğaz ağrısı gibi şikâyetlerin yoğun olduğu dönemde hibiskus çayı tüketmek iyi bir seçenektir. Sindirim sistemini düzenlemede etkili olduğu için eğer sindirim sorunu yaşayanlar varsa aç karna içmeleri önerilir. Hibiskus çayı aç karnına mı içilir? Sorusu merak edildiği için bu şekilde düşünerek yola çıkabilirsiniz. Hazımsızlık sorunu karşısında da tok karna içilerek hazmı kolaylaştıracaktır. Ayrıca sıcak veya soğuk tüketebilirsiniz. İki günden fazla bekletilen çayı kesinlikle içmeyin. Hibiskus çayını taze iken tüketmeniz önerilir.

Hibiskus çayı hamilelikte içilir mi? Sorusu merak ediliyordu. Hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınların hibiskus çayı içmesi önerilmez. Bu dönemde uzman bir doktora danışarak bitki çayları içmelisiniz.

Ginseng çayı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Ginseng çayı ne işe yarar, zayıflatır mı?