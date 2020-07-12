Saç dökülmesi nasıl önlenir? Doğal ve bitkisel karışımlarla saç dökülmesi nasıl durdurulur? İşte doğal karışım tarifi...

Toplumda yaygın bir şekilde görülmekte olan saç dökülmeleri saç köklerindeki zayıflıktan kaynaklanmaktadır. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bir durum olan bu sorun genellikle erkeklerde daha çok bulunan bir saç sağlığı sorunudur. Saç dökülmeleri bazen, çok fazla stres yapmadan, bazı ilaç kullanmasından, saç derisinde meydana gelen mantarlar ve bazı mikrobik rahatsızlıklardan kaynaklı olabilmektedir. Saç dökülmesine ne iyi gelir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Saç dökülmesi nasıl durdurulur? İşte detaylar.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

•Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler

•Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler.

•Balık başta olmak üzere deniz ürünleri.

•Ceviz, fındık gibi kuru yemişler.

•Yoğurt.

•Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

•Fasulye, Havuç gibi doğal besinler saç dökülmesine iyi gelen besinler arasındadır.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL DURDURULUR?

•Saç dökülmesi sorunu olan kişiler için uygulayacakları bazı yöntemler ile saç da meydana gelen dökülmeler önlenebilir. Bunlardan birisi eteri yağları saç derisine masaj yaparak uygulamaktır. Masaj yapmak saç derisindeki kan dolaşımını canlandırır ve foliküllerine giden kan akışını artırır. Saçınıza birkaç damla lavanta, biberiye, kekik, nane veya sedir ağacı yağını badem, hindistancevizi, üzüm çekirdeği veya susam yağıyla karıştırarak saçınıza bu şekilde masaj yaparsınız daha iyi etkisini gösterir.

•Bir diğer yöntem ise; Yumurta yağını kullanmak. Birçok kişi tarafından yumurta yağının saç dökülmesini önlediğini düşünmektedir. Ayrıca saçların beyazlamasını durdurmak, kepeği tedavi etmek ve saçını nemlendirmek için de kullanılan sağlıklı bir besindir.

•Saç dökülmesine iyi gelenler arasında bir de sıcak yağ tedavisi uygulayarak nem verir ve ayrıca saçların uzamasını sağlar. Aspir yağı ve kanola ve zeytinyağı da dahil olmak üzere herhangi bir doğal yağı saçınıza gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz.

•Saçına hint kınası sür. İşe yaradığı bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da birçok kişi sağlık ve saçı güçlendirmek için hint kınası kullanır. Bu, saç kütiküllerini hapsederek saç kılı yuvalarını köklerinden güçlendiren yeşil bir tozdur

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİLİR?

•Saç dökülmesinin önlenmesi için özellikle de Örgü, topuz veya at kuyruğu gibi sıkı saç şekilleri yapmaktan uzak durun. Daha salaş saç şekilleri yapın.

•Saçınızı bükmeyin, ovalamayın veya çekmeyin.

•Saçlarınızı yıkarken ve fırçalarken daha çok geniş dişli bir tarak tercih edin.

• maşa, düzeltici, sıcak bigudi gibi sıcak temaslardan uzak durun.

•Saç dökülmesine neden olabilecek ilaç ve takviyeleri kullanmamaya özen gösterin.

•Saçınızı güneş ışığından ve r ultraviyole ışık kaynaklarından korumaya özen verin.

•Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlardan uzak durun.

•Uyku düzeninize dikkat edin. Bunları uyguladığınız takdirde saç dökülmesini önleyebilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN DOĞAL KARIŞIMLAR

Saç dökülmesini durduran bitkisel ürünleri kullanarak saçlarınızın dökülmesini ve güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki karşımı uygulayabilirsiniz. Bunlar;

Malzemeler;

1 yemek kaşığı ada çayı

1 bardak su

3 yemek kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı;

Öncelikle yapmanız gereken suyu kaynatıp içerisine ada çayını ilave edin. Daha sonra bu suyu 10 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp deminin çıkması için 5 dakika bekletin. Ardından içerisine 3 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin. Daha sonra elde etmiş olduğunuz bu karışımı saçınıza ve saç derinize iyice yedirerek sürün ve saçınızı kurumaya bırakın, durulamayın.