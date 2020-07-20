HBA1C nedir? HBA1C değerleri tablosu s1

Diyabet hastaları için günlük kan şekeri ölçümleri önemlidir. Özellikle ileri derece diyabet hastaları daha sık test yaparak kan şekerlerini ölçerler. Kan şekerini tetikleyen en büyük sebep yediğimiz içtiğimiz şeylerdir. Bu yüzden hasta kendisinde halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar hissediyorsa kan şekeri testini yapmalıdır. HbA1C ise bu kan testi ile beraber yüksek kan şekerine bağlı olarak görülebilen komplikasyonlara ilişkin risklerin araştırılması sağlanır. Hba1c ne demek? Sorusunun yanıtını ayrıntılı olarak merak ediyorsanız işte detaylar…

HBA1C NEDİR?

Glikozillenmiş hemoglobin testine HbA1C testi denir. HbA1C ne demek; yani kanın glukoz seviyesine dair 60-90 gün ortalama düzeye ulaşabilmesini sağlayan test olarak yorumlayabiliriz. Eğer glikozillenmiş hemoglobin seviyesi yüksek ise kan şekeri uzun süredir yüksek olduğunu anlamına gelir. HbA1C testi sonrası değerlerin yüksek çıkması yüksek kan şekeri oranlarına işaret eder. HbA1C testi uzmanlar tarafından diyabet hastalarının yılda bir kez yaptırması gerektiği vurgulanmıştır. Kan şekeri yüksek olanlar ise bu testi 3 ve 6 ay aralıklarla yaptırabilirler.

HBA1C TESTİ

Diyabet hastaları kan testini genellikle parmaktan yaparlar. Çoğu diyabet hastası parmaktan test yapan araç gereçleri yanında taşıyarak kendisini kötü hissettiği zaman bu testi uygular. Fakat bu testler anlık sonuçları verdiği için bazı durumları ölçmek için yetersiz kalabilir. HbA1C testi diyabet öncesi yani gizli şeker döneminde de ölçülmesi gerektiği için sağlık kuruluşlarında yapılması daha uygundur. Açlık gibi herhangi bir durum gerektirmeden hastanelerde rahatlıkla yapılabilen testlerdir. HbA1C testi hastanelerde glikohemoglobin testi, glislenmiş hemoglobin testi ve glikozile hemoglabin testi olarak adlandırılabilmektedir.

HBA1C DEĞERLERİ TABLOSU

HbA1C değeri kaç olmalı? Sorusunun yanıtı; HbA1c normalde %4,5 civarında olması beklenir. Şeker hastalarında ise bu oran %6 olması beklenir. Bununla birlikte %6.5 ve altı kabul edilebilir bir durum olurken 6.5'un üzeri organ hasarları yönünden risk taşır.

%4 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 65 mg/dl

%5 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 100 mg/dl

%6 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 135 mg/dl

%7 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 170 mg/dl

%8 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 205 mg/dl

%9 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 240 mg/dl

%10 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 275 mg/dl

%11 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 310 mg/dl

%12 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 345 mg/dl

HbA1c'nin 6 ve altında olması ideal bir durumdur.

HBA1C HESAPLAMA

HbA1c= Açlık kan şekeri+ tokluk kan şekeri' bu şekilde bir formül ile HbA1c testinin en iyi sonucunu verir. Bu test ile hem açlık hem de tokluk kan şekeri ölçülür.

HBA1C NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

HbA1C seviyesi yüksek çıkarsa bunu düşürmenin tek yolu vardır. Kan şekerinin kontrol altına alınmasıdır. Diyabet hastaları bu konuda tedavi için uzman bir hekimden yardım almalıdır. Düzgün beslenme şekilleri, kullanılan ilaçlar, insülin enjeksiyonlarına uygun diyetler gibi birçok detay doktor tarafından belirlenmelidir. İnsüline bağlı hastaların insülin alım oranları doktorlar tarafından belirlenmeli ve kontrol edilmelidir. Hasta evde düzenli olarak parmaktan ölçüm yapmalı ve kan şekeri oranı düzenli olarak kayıt altına almalıdır. HbA1C seviyesi için hedeflenen değer %6,5 ve altı olmalı. 3 aylık kan şekeri ortalamanızın olması gereken aralıklarda bulunup bulunmadığını düzenli olarak doktor kontrolünde HbA1C testi yaptırmanız gerekir.

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