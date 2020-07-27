Geceleri diş sıkma problemine dikkat!

Dişler kemikler içinde bulunur ve dişleri kemiğe bağlayan liflerin etrafında reseptörler vardır. Kişi yemeği ağzına aldığında bu liflerin etrafındaki hareket algılayıcılar devreye girer ve dişlerin üzerine gelecek kuvvetleri tek tek ayarlar. Yemek yemek hareketinin ilk sinyali alındığında beyin bunu 50Nde diş üzerinde sabitler. 51N olduğunda ise bir şeylerin ters gittiğini algılar ve basıncı keser. İnsan bilinç dışı veya bilinçli olarak dişlerini sıktığında bu mekanizmaya zarar verir.

UYKUDA DİŞ SIKMA PROBLEMİNİN EN ÖNEMLİSİ...

Diş sıkmanın en çok olduğu anın uyku hali olduğunu belirten Uzm. Dt. Kapılı Uykuda bilinçaltı şekilde kontrolü ele aldığından dişlerin üzerine gelen kuvvetler değerlendirilemez ve istem dışı fazla kuvvetler dişler üzerinde yoğunlaşır. Uykuda diş sıkma probleminin en önemlisi ise bilinç altımızın gün içerisinde yaşanan olaylar neticesinde alt bilinçte oluşan stres gece devreye giren bilinç altının dışa vurumu olarak diş sıkmaya dönüşüyor. Dişler üzerinde bulunan ve besinleri daha rahat öğütmemize olanak sağlayan girinti ve çıkıntılar git gide silinerek dişlerin düzleşmesine sebep olarak erken yaşta daha yaşlı dişlere sahip olmanıza neden olabilir. ifadelerini kullandı.

Dişlerin kapanmasını sağlayan kaslar yoğun çalıştığında şişeceğini ve ağrılı kasılmalara neden olabileceğini kaydeden Uzm. Dt. Kapılı Diş sıkan hastaların yanaklarında ve şakak kemiklerindeki şişlik ve ağrının sebebi budur. Gün içerisinde en fazla 2 saat yemek yerken kullandığımız çene eklemimiz uykuda diş sıkarak 8 saat süresince çalışacağından yapısal bozukluk ve eklem etrafındaki yapı taşlarına zarar verebilir. Bir diş hekimi diş sıkmanızı engelleyemez ama diş sıkmanın dişlerinize ve ekleminize verdiği zararı engelleyebilir. Bu zararlar geri dönüşümsüz olmadan hekime gözükmek çok önemlidir. Diş sıkmanın temel sebebi olan stres engellenmeli ve bununla ilgili yardım alınmalıdır.