Son dakika haberler: Uzman isimden korkutan sözler: Bayram sıkıntılı geçecek, ikinci pik kapıda...

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti.

Prof. Dr. Yıldız, pik olma ihtimaline değinerek, "İlk pik döneminin yaşandığı Nisan ayını hatırlayacak olursak o dönemde biz büyük bir endişe taşıyorduk. Vaka sayıları artacak, hastane kapasiteleri zorlanacak, yoğun bakımlar dolacak endişesi ile ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyorduk. Bu dönem Mayıs ayında azaldı. Kayseri'deki günlük vaka sayıları 5'e kadar inmişti. Bu durum gereksiz bir rahatlamaya neden oldu.