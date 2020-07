Bayram beslenmesine dikkat

Fazla et tüketiminin sağlıklı bireylerde bile sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, bayramlarda dikkat edilmesi gereken diğer bir konunun da su içilmesi olduğunu belirtti.

KURBAN ETİNİ 24 SAAT BEKLETİN

Bayram sabahı yeni kesilmiş kurban etinin kahvaltıda kavurma olarak tüketilmesinin, etin sertliğinden dolayı sindirimi zor olacağından reflü ve hazımsızlık gibi mide ve bağırsak şikayetlerine, hem de yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuna, "Kurbanlık hayvanların iç organları (sakatat) kolesterol ve yağ miktarı fazla olduğundan tüketilmesi önerilmemektedir. Kurban etinin ilk sertliğinin geçmesi için buzdolabında en az 24 saat beklettikten sonra tüketmek gerekir.Sabah mutlaka güne kahvaltı ile başlanmalı, kahvaltı hafif olmalı ve her besin öğesini içerir nitelikte olmalı. Diyabet hastaları, kalp hastaları, yüksek tansiyonu olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar bu tedavilerini bozmamalıdırlar" şeklinde konuştu.

ETİ NASIL PİŞİRMELİ?

Bayramda tüketilen et miktarı kadar eti pişirme yöntemimiz de çok önemli olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, "Et zaten doğasında yağ barındıran bir gıda. Etin yağlı kısımları yüksek miktarda doymuş yağ ve kolesterol içerdiğinden sağlıklı kişilerde bile kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. Her ne kadar etin yağsız kısımları kullanılsa bile etin yaklaşık yüzde 20'si yağdan oluşmakta, bununla birlikte pişirirken ekstra yağ eklemek kan yağlarının yükselmesine neden olabiliyor. Bu nedenle eti pişirirken kızartma, kavurma gibi yöntemleri kullanmak yerine haşlama-ızgara gibi yöntemleri tercih etmemizde fayda var. Ayrıca, bayramda etleri sebze ile pişirmeye, etin yanında taze yeşilliklerden oluşan bol salata tüketmeye dikkat edilmelidir" dedi.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Beslenmede su tüketiminin her zaman önemli olduğunu hatırlatan Diyet uzmanı Tuna, "Sıvı tüketimi her zaman önemli fakat yüksek miktarda hayvansal protein aldığınız ve tatlı tüketiminin arttığı bayram günlerinde daha da önem taşıyor. Su toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu sebeple gün için de 2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir" diye konuştu.