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Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinlere dikkat!

Çiğ tüketme akımı (Raw Foodism), besinlerin işlem görmeden ve pişirilmeden yenmesinin çok daha sağlıklı olduğunu savunur. Çiğ sebze tüketiminin sindirim ve genel sağlığa çok daha faydalı olduğu inanılır. Ancak bazı yiyecekler var ki hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir. İşte çiğ tüketmememiz gereken 5 tehlikeli besin...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 07:17 ABONE OL
Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinlere dikkat!

BROKOLİ

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.

Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinlere dikkat!

PATLICAN

Patlıcanlar, kalsiyum emilimini azaltan solanin içerir ve bu da gastrointestinal sistemi tahriş edebilir. Bunun sonucunda mide ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve hatta kusma problemi yaşayabilirsiniz. Patlıcanı pişirirseniz solanini nötralize edersiniz.

Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinlere dikkat!

RAVENT

Raventin yaprakları toksik içermektedir. Eğer çiğ yemek isterseniz bile az bir miktarda tüketmeniz önerilir. Yaprakları haricinde kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirisniz. Süper bir olan ravent lezzetli ve aynı zamanda çok sağlıklı.

Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinlere dikkat!

PATATES

Patatesi çiğ yememek en iyisidir. Olgunlaşmamış çiğ patatesler, güneş ışığına maruz kaldıklarında tehlikeli miktarda solanin içerebilirler. Bu da çiğ patlıcan yemekle aynı belirtilere neden olabilir.

Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinlere dikkat!

BARBUNYA FASULYESİ

Çiğ barbunya son derece lezzetsizdir. Sadece tadı kötü olmakla kalmaz aynı zamanda mide kramplarına, kusma ve ishale neden olabilir.

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Asla çiğ tüketilmemesi gereken besinlere dikkat!
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