Son dakika: Kula'da 130 küçük ve büyükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı

Yetkililerin de bu konu ile ilgili daha çok ilgilenmesini bekliyoruz. Şu ana kadar duyduğumuza göre 25-30 civarında büyükbaş hayvanın, 100'e yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. Mahalleli vatandaşlardan duyduğumuza göre sayılar bu civarda. Bu süreç her gün devam ediyor. Ben ve diğer mahalle sakinleri büyük acı çekiyor. Bir an önce gerekli yardımın yapılmasını istiyoruz" dedi.