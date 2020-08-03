Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları

KİMYASAL İŞLEM OLUP OLMADIĞINI ANLAMANIZ İÇİN BİRKAÇ İPUCU
Bazı sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Ancak bu kimyasallar sebze ve meyvelerde çeşitli şekillerde belli olabiliyor. Peki, meyve ve sebzelerde kimyasalların olup olmadığını nasıl anlayabileceğiz? Belli başlı sebze ve meyvelerde kimyasal işlem olup olmadığını anlamanız için birkaç ipucu vereceğiz.
BAL KABAĞI
Kış mevsiminde sofralarınızı şenlendiren bal kabağı da ilaca maruz kalabilir. Kabağın dışı pürüzsüzse ilaca maruz kalmadığı söylenmektedir. Tam tersi, eğer life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa, bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.
DOMATES
Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki domatesler yazın tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir. Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız, bu gıda nitrik asit içeriyordur.
PATATES
Patateste küçük yumruların çok fazla olması, içerisinde kararmalar meydana gelmesi çok fazla ilaca maruz kaldığını işaret ediyor olabilir.
SALATALIK
Salatalıkta domates gibi yaz mevsiminde tüketilmelidir. Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından risk oluşturabilir.