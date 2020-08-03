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kalan gıdaları anlamanın yolları

Mevsiminde olmadığı halde tezgahlarda yerini alan kalmış olabiliyor. Besinleri canlı tutmak ve solmaması için birçok işlem uygulanabiliyor. Günlük hayatta tüketmemiz gereken besinlerin kimyasal işleme maruz kalıp kalmadığını nasıl anlayabiliriz? Besinlerin kimyasal işlemden geçip geçmediğini anlamak için birkaç ipucu bulunuyor. Bakın işleme maruz kalan besinler nasıl ortaya çıkıyor...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 11:53 Son Güncelleme: 3.8.2020 11:58 ABONE OL
Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları

KİMYASAL İŞLEM OLUP OLMADIĞINI ANLAMANIZ İÇİN BİRKAÇ İPUCU

Bazı sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Ancak bu kimyasallar sebze ve meyvelerde çeşitli şekillerde belli olabiliyor. Peki, meyve ve sebzelerde kimyasalların olup olmadığını nasıl anlayabileceğiz? Belli başlı sebze ve meyvelerde kimyasal işlem olup olmadığını anlamanız için birkaç ipucu vereceğiz.

Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları

BAL KABAĞI

Kış mevsiminde sofralarınızı şenlendiren bal kabağı da ilaca maruz kalabilir. Kabağın dışı pürüzsüzse ilaca maruz kalmadığı söylenmektedir. Tam tersi, eğer life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa, bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.

Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları

DOMATES

Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki domatesler yazın tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir. Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız, bu gıda nitrik asit içeriyordur.

Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları

PATATES

Patateste küçük yumruların çok fazla olması, içerisinde kararmalar meydana gelmesi çok fazla ilaca maruz kaldığını işaret ediyor olabilir.

Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları

SALATALIK

Salatalıkta domates gibi yaz mevsiminde tüketilmelidir. Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından risk oluşturabilir.

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Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları
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