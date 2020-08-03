Kimyasal işleme maruz kalan gıdaları anlamanın yolları

KİMYASAL İŞLEM OLUP OLMADIĞINI ANLAMANIZ İÇİN BİRKAÇ İPUCU

Bazı sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Ancak bu kimyasallar sebze ve meyvelerde çeşitli şekillerde belli olabiliyor. Peki, meyve ve sebzelerde kimyasalların olup olmadığını nasıl anlayabileceğiz? Belli başlı sebze ve meyvelerde kimyasal işlem olup olmadığını anlamanız için birkaç ipucu vereceğiz.