Sütü buzdolabı kapağında saklamayın

Sıcakların etkisini günden güne artırdığı bu günlerde, besinlerimizi en sağlıklı şekilde nasıl saklarız? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, açıkladı…

Özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci olan reaktif hipoglisemi tanısı almış hastaların, mutlaka doğal şeker kaynağı olan meyveleri yanında taşımaları ve ara öğünlerini saatine uygun tüketmeleri gerekmektedir. Besinleri soğuk tutan ve bozulmasına engel olan termos çantalarımız bu açıdan hayat kurtarıcı olabilmektedir.

CAM KAPLARI TERCİH EDİN



Tüm bunların yanında saklama kapları konusu da oldukça önemlidir. Kapların çok yüksek ısı ile temas etmemesi ve özellikle pişmiş yemekleri saklamak için plastik kapların kullanılmaması gerekmektedir.

Cam kaplar, asit ve alkaliden etkilenmediği için hem saklama, hem de pişirme kabı olarak kullanılabilir. Ayrıca cam kaplar, mikrodalga fırınlar için de sağlıklı bir seçimdir.

Cam kapları kullanırken, yiyecekleri düşük ısıda pişirmelisiniz. Özellikle sıvı yiyecekler, yoğurt, süt, pekmez ve pişmiş yemekler için de cam kaplar tercih edilmelidir.

Yaz aylarında buzdolabının çok doldurulmamasında ve iç sıcaklığının 0 ile -4 derece arasında, derin dondurucunun ise -18 derece olmasında fayda vardır.

Sütü mutlaka buzdolabının iç raflarında saklamalı ve üç gün içinde tüketmelisiniz. Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığınızda sıcak havayla temas eder ve daha çabuk bozulur.

TEKRAR DONDURMAYIN



Dondurma derin dondurucuda 2-4 ay süreyle taze kalabilir.

Yoğurt satın alındıktan sonra en fazla 7 gün içinde tüketilmelidir.

Tereyağını hava almayacak şekilde sıkıca streç filme sardıktan sonra buzdolabında 1 ay, derin dondurucuda 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz.

Çözülmüş olan bir yiyeceği tekrar dondurmamanız gerekir.

Tahıl, baklagiller ve kuru besinler kuru ve serin ortamda saklanmalıdır.

Sebze ve meyveler buzdolabında ayrı raflarda olmalıdır, birbirlerine değdiklerinde çabuk bozulurlar.

Sarımsak, soğan, domates, patates, avokado, muz, elma, kavun gibi besinler oda sıcaklığında saklanmalıdır.



KIYMAYI KAVURARAK SAKLAYIN



Alışveriş yaparken en son etleri satın alın.

Etleri buzdolabının en soğuk kısmında 2 ile 4 derece arasında saklayın. Eğer eti aldıktan sonra 1-2 gün içinde tüketmeyecekseniz et paketini bir kez de alüminyum folyoya (et alüminyum folyo ile temas etmemeli) sarıp derin dondurucuya koyun ve üzerine paketlediğiniz tarihi yazın.

Aldığınız kıymanın tamamını tüketemeyecekseniz, kavurup küçük kaplara bölerek derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Pişmiş hindi veya tavuk eti 3-4 gün içinde tüketilmeli ya da dondurulmalıdır. Tavuk ve hindi eti derin dondurucuda 9-12 ay kadar saklanabilir.

Et, tavuk ve balık ayrı paketlerde ya da kaplarda saklanmalı; bir-iki gün içinde tüketilmeyecekse yassı bir şekilde paketlenmiş olarak dondurulmalıdır.