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Vücudunuzda olduğunu gösteren sinyallere dikkat!

Çoğu zaman hasta olmamıza neden olan, vücudumuzdaki sağlıklı organizmaları yok eden parazitler aslında vücutta olduğuna dair çeşitli sinyaller vermektedir. Aynı zamanda ciddi hastalıklara sebep olan bu parazitler yetersiz uyku ve stresle beraber vücutta çoğalmaya meyillidir. Peki vücudumuzda olduğunu gösteren işaretler nelerdir? İşte vücudumuza zarar veren sağlığımızla oynayan parazitlerin vücudumuzda olduğunu gösteren işaretler...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 06:32 Son Güncelleme: 5.8.2020 06:33 ABONE OL
Vücudunuzda parazit olduğunu gösteren sinyallere dikkat!

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE GÖRE...

Parazitler, sağlıklı olan organizmalara zarar verebiliyor. Vücutta en çok bağırsaklarda görünen parazitler, aslında tüm iç organlarda ortaya çıkabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 3 milyardan fazla insan, enfeksiyonundan şikayet ediyor. Parazitler, sağlıklı organizmalar üzerinde beslendiklerinden sağlığa çok fazla zarar vererek, insanın yaşam kalitesini düşürüyor.

Vücudunuzda parazit olduğunu gösteren sinyallere dikkat!

VÜCUDUNUZDA PARAZİT OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

- Kan oranınız düşük olması,

- Vücudun su tutması, adet problemleri, prostat problemleri, idrar yolu enfeksiyonu, rahim kistleri

- Uykuda diş gıcırdaması, uyku düzensizliği, sürekli uyuma isteği,

- İştah kaybı veya iştahın fazla açılması,

Vücudunuzda parazit olduğunu gösteren sinyallere dikkat!

- Kas ağrıları, eklem ağrıları, eller ve ayaklarda uyuşma,

- Rahatsız bağırsak sendromu,

- Uzun süre devam eden ishal,

- Sinirlilik, duygu bozukluğu, unutkanlık, depresyon ve buna benzer ruh hali bozuklukları,

- Cilt problemleri; egzama, döküntü, kurdeşen,

- Yorgunluk, tükenmişlik belirtileri vücutta olduğunu gösteriyor.

Vücudunuzda parazit olduğunu gösteren sinyallere dikkat!

VÜCUTTA PARAZİTLERDEN KURTULMANIN EN KOLAY YOLU

Vücudunuzda olup olmadığının anlamanın en sağlıklı yolu dışkı analizi yaptırmaktır. Doktor kontrolünde yapılan analizde parazitin hangi çeşit olduğu öğrenilebilir. Parazitlerin, en çok sevdiği besin kaynağı şeker ve şekerli ürünlerdir. Vücutta parazitlerden kurtulmanın en kolay yollarından biri lifli yiyecekler tüketmektir.

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Vücudunuzda parazit olduğunu gösteren sinyallere dikkat!
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