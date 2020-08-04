Vücudunuzda parazit olduğunu gösteren sinyallere dikkat!

VÜCUTTA PARAZİTLERDEN KURTULMANIN EN KOLAY YOLU

Vücudunuzda parazit olup olmadığının anlamanın en sağlıklı yolu dışkı analizi yaptırmaktır. Doktor kontrolünde yapılan analizde parazitin hangi çeşit olduğu öğrenilebilir. Parazitlerin, en çok sevdiği besin kaynağı şeker ve şekerli ürünlerdir. Vücutta parazitlerden kurtulmanın en kolay yollarından biri lifli yiyecekler tüketmektir.