Vücudunuzda parazit olduğunu gösteren sinyallere dikkat!

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Parazitler, sağlıklı olan organizmalara zarar verebiliyor. Vücutta en çok bağırsaklarda görünen parazitler, aslında tüm iç organlarda ortaya çıkabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 3 milyardan fazla insan, parazit enfeksiyonundan şikayet ediyor. Parazitler, sağlıklı organizmalar üzerinde beslendiklerinden sağlığa çok fazla zarar vererek, insanın yaşam kalitesini düşürüyor.
VÜCUDUNUZDA PARAZİT OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
- Kan oranınız düşük olması,
- Vücudun su tutması, adet problemleri, prostat problemleri, idrar yolu enfeksiyonu, rahim kistleri
- Uykuda diş gıcırdaması, uyku düzensizliği, sürekli uyuma isteği,
- İştah kaybı veya iştahın fazla açılması,
- Kas ağrıları, eklem ağrıları, eller ve ayaklarda uyuşma,
- Rahatsız bağırsak sendromu,
- Uzun süre devam eden ishal,
- Sinirlilik, duygu bozukluğu, unutkanlık, depresyon ve buna benzer ruh hali bozuklukları,
- Cilt problemleri; egzama, döküntü, kurdeşen,
- Yorgunluk, tükenmişlik belirtileri vücutta parazit olduğunu gösteriyor.
VÜCUTTA PARAZİTLERDEN KURTULMANIN EN KOLAY YOLU
Vücudunuzda parazit olup olmadığının anlamanın en sağlıklı yolu dışkı analizi yaptırmaktır. Doktor kontrolünde yapılan analizde parazitin hangi çeşit olduğu öğrenilebilir. Parazitlerin, en çok sevdiği besin kaynağı şeker ve şekerli ürünlerdir. Vücutta parazitlerden kurtulmanın en kolay yollarından biri lifli yiyecekler tüketmektir.