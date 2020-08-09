İlaçlar ve beslenme alışkanlıkları bağışıklık sistemini etkileyebiliyor

Prof. Dr. Hasan Aydın, yaptığı açıklamada, güçlü bir bağışıklık sisteminin, vücudu dış etmenlere karşı koruyarak hastalık gelişmesini engellediğini belirtti.

Çevresel, psikolojik ve vücut içinden gelen birçok farklı durumun bağışıklık sistemini etkilediğini aktaran Aydın, "Bazen tükettiğimiz besinler, bazen kullandığımız ilaçlar bağışıklık sistemini zayıflatabilir." ifadelerini kullandı.

Aşırı karbonhidrat, şeker ve kırmızı et tüketiminin, düşük lifli rafine ürünlerin, doymuş yağdan zengin gıdaların, paketlenmiş ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu tür ürünlerin sık ve aşırı tüketimi vücutta iltihap artışına yol açarak hastalıkların gelişimine neden olabilir. Özellikle aşırı şeker tüketiminin, bağışıklık sistemi hücrelerinin bakterilere karşı savunmasını bozduğu iyi bilinen bir konudur. Ekmeğin de fazla tüketilmesi bağışıklığın zayıflamasına ve dolayısıyla tehlikelere açık hale gelinmesine neden olabiliyor. Bu nedenle şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar (şeker, beyaz un vb.), alkollü içecekler ve tütün ürünlerinden uzak durmak gerekiyor."

Prof. Dr. Hasan Aydın, hastalıkların tedavisinde zorunlu olarak kullanılan bazı ilaçların bağışıklık sistemini zayıflatabildiğini vurgulayarak, bu grup ilaçları kullananların mutlaka yakından takip edilmeleri ve hekimlerinin belirttiği kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.

Bağırsakların da vücudu dış etmenlere karşı koruyan önemli bir bariyer olduğunun altını çizen Aydın, "Sağlıklı bir bünyenin, bir anlamda bağırsak sağlığından geçtiği söylenebilir. Vitamin ve mikrobesinlerden zengin taze sebze ve meyveler, tohumlar, tam tahıllar ve süt ürünlerinin bağışıklık sisteminin güçlü kalması için her gün tüketilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.