Vücudumuzdaki kalsiyumun kaynağı patlayan yıldızlar

Yapılan yeni bir araştırmada, kemiklerimizde ve dişlerimizde bulunan kalsiyum mineralinin büyük olasılıkla evrende bu mineral bakımından zengin olan büyük yıldızları patlaması ve mineralin dışarı atılması sonucu oluştuğu belirtildi. NASA'nın Swift Uzay Gözlemevi'ndeki araştırmacılar, bir süpernova (çok miktarda enerji yayan yıldız patlaması) gerçekleştikten yaklaşık 10 saat sonra kalsiyumun izini sürdü. Araştırmacılar, yıldızların patlaması sonucu ortaya çıkan ısı ve basıncın, kalsiyum üreten kimyasal reaksiyonu tetiklediğini ve daha sonra saniyeler içinde büyük miktarda kalsiyum salındığını keşfetti.