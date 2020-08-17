Korona stresi saçları döktü

Aylardır mümkün olduğunca evlerimizde izole bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. Hasta olmamak için aylardır sürdürülen çabalar psikolojimizi olduğu kadar saç sağlığımızı da etkiledi. Üstelik sadece stresten değil, koronavirüs geçirenlerde de iyileşseler dahi saç dökülmesi görülebiliyor. ABD'li oyuncu Alyssa Milano, Nisan ayında yakalandığı Covid-19'dan sonra geçtiğimiz günlerde saç dökülmesi yaşadığını duyurdu. Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu'ndan Uzm. Dr. Servet Terziler, Covid-19 döneminde artan saç dökülmesine karşı uyarılarda bulundu…Birtakım hastalıklar, hormonal dengesizlik ile vitamin ve mineral eksiklikleri, saçların dökülmesine neden oluyor. Ancak koronavirüs küresel salgını nedeniyle evlerde kapalı kalmamız, bu süreci stres, kaos, endişe, üzüntü ile geçirmemiz, saç dökülmemizde iyiden iyiye artışa sebep oldu. Ayrıca stres, saçlarımızın kalitesinde, canlılığında da bozulmaya sebep oluyor.Kadınlarda saç dökülmesinin yüzde 60'ı genetiktir, yüzde 20-30'u stres, vitamin eksikliğinden kaynaklanır. Bu nedenlerin analiz edilerek tedaviye başlanması gerekiyor. Bilinçli bir hekim saç checkup'ı yapmalı. Hekim, değerlere bakarak eksik ya da fazla olanları normale döndürebilmeli. Mesela demir eksikliği saçın kalitesini çok bozar, oluk oluk döker. Tedavide hangi vitamin eksikse hekim o vitamini takviye etmeli.Plaza insanı olduk, binalarda yaşıyoruz, çalışıyoruz; güneşten yeterince D vitamini alamıyoruz. Ben son zamanlarda yani koronavirüs salgınından önce de saç dökülmelerinin nedenleri arasında D vitamini eksikliğine çok sık rastlıyordum. Ancak aylardır evlerde stres içerisinde kapalı kalmamız sebebiyle bunun oranı çok daha fazla arttı. Hem evde kalmanın verdiği stres, hem de evde kalarak D vitamini alamamak, saçların normalden daha fazla dökülmesine neden oldu.Cilt altındaki kılcal damarlardaki kan akımının yavaşlaması nedeniyle saçların cansızlaştığı, matlaştığı, kalitesiz hale geldiği biliniyor. Tıkanmış damarları açmanın bir yolu var: Saç lazer tedavisi. Cilt altındaki kılcal damarı açıp oradaki etki mekanizmasını harekete geçirip en fazla 1-2 ay içerisinde saçlarda canlanma, parlaklık ve güçlenme sağlıyor. Haftada bir, ortalama 2-3 ay süren bir tedavi şekli. Saçları çok seyrelmiş kişilere özel tedavi protokolleri ile 5-6 ayda yüksek doz lazerler ve kişiye özel tedavilerle olumlu sonuçlar alınıyor.1 fincan çörek otu yağı içerisine 4-5 adet A vitamini kapsül iğne ile delinip boşaltılacak.1 adet B vitamini ampul1 adet C vitamini ampul1 adet D vitamini ampul1 adet E vitamini ampul1 adet Bepanthen ampul karıştırılacak. Bu karışımı saçınızda üç-dört saat bekletip durulayın.