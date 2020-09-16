Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

BİR YIL YA DA DAHA KISA SÜRE İÇERİSİNDE...

Hastalık, bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde yeniden görülebiliyor. Araştırma ekibi başkanı Lia van der Hoek Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da tekrarlayan enflasyon vakaları ortaya çıktığında, yeniden hastalık riskinin sıfır olmadığını zaten bildiklerini vurguladı.