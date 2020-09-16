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ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

Bilim insanlarının ile ilgili araştırmaları sonuç vermeye devam ediyor. Koronavirüs geçiren kişilerin kazandığı bağışıklık süresiyle ilgili yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Hollandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre; koronavirüse yakalanmış hastalarda, iyileşmeleri sonrası bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde yeniden bu virüs görülebiliyor. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:37 Son Güncelleme: 16.9.2020 11:03 ABONE OL
Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

Araştırmacılar, koronavirüse karşı bağışıklığın "endişe verici derecede kısa" olduğunu vurguluyor. Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre koronavirüse yakalanmak, hastaların bağışıklık geliştirdiği anlamına gelmiyor.

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

BİR YIL YA DA DAHA KISA SÜRE İÇERİSİNDE...

Hastalık, bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde yeniden görülebiliyor. Araştırma ekibi başkanı Lia van der Hoek Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da tekrarlayan enflasyon vakaları ortaya çıktığında, yeniden hastalık riskinin sıfır olmadığını zaten bildiklerini vurguladı.

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

Hollandalı araştırmacı, "Ancak bir kişinin virüse yeniden yakalanabilecek hale gelmesinin ortalama ne kadar sürdüğü şimdiye kadar bilinmiyordu" dedi. Yeni SARS-CoV-2, insanlar arasında kısa bir süredir yayılıyor.

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

Araştırmacılar bu nedenle bu araştırmayı yaparken tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için hafif soğuk algınlığına neden olan zararsız dört başka türünü inceledi.

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

Bilim insanları, zaman içinde farklı noktalarda insanlardan alınan 513 kan örneklerindeki antikor miktarını analiz etti. Araştırmada, koronavirüsün bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde, yeniden aynı hastaya bulaşabildiği ortaya çıktı.

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

Araştırma ekibinden Arthur Edridge, büyük ölçüde farklılık gösteren tüm virüsler için aynı sonuca ulaştıklarını belirterek "Bunun, tüm koronavirüslerin ortak özelliği olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'

Hollandalı araştırmacılara göre, bu nedenle koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişiler, o andan itibaren hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarını düşünmemeli. Virolog Lia van der Hoek geçtiğimiz aylarda Covid-19'a yakalanmış kişilerin tekrar enfeksiyon kapabileceğine işaret ederek, bu nedenle önlemlerine uymaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kaynak: BBC Türkçe

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Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! 'Hastalık bir yıl içinde...'
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