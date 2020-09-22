Göz yaşı testinde koronavirüse rastlandı! Peki göz yaşı ile Kovid-19 tanısı konulabilir mi?

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Kaya: "Gözyaşı testi yaparak 32 hastanın 5'inde virüs tespit ettik. Uluslararası bir dergide bu çalışma kabul aldı. Bunu tam ortaya çıkarabilmek için yüzlerce teste ihtiyaç var. Koronavirüs gözden de bulaşabiliyor. Bunu gösterebilmek açısından önemli bir çalışma. Tanı da bize kolaylık sağlayabilir."

Son dakika haberi: Gözyaşında flaş corona virüsü uyarısı | Video

GÖZLÜK KULLANANLAR KORONAVİRÜSE KARŞI 5 KAT DAHA FAZLA KORUNUYOR MU?

Dr. Kaya: " Koruyucu gözlük ve siperlik kullanımı yaygınlaştırılmalı. Bu hususlara toplum olarak dikkat etmeliyiz."