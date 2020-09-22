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testinde koronavirüse rastlandı! Peki göz yaşı ile Kovid-19 tanısı konulabilir mi?

salgını ile mücadele tüm dünyada devam ediyor. Son yapılan çalışmalara göre testlerinde koronavirüse rastlandı. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Kaya bu araştırmaya yönelik ahaber’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 12:16 Son Güncelleme: 22.9.2020 12:28 ABONE OL
Göz yaşı testinde koronavirüse rastlandı! Peki göz yaşı ile Kovid-19 tanısı konulabilir mi?

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Kaya: "Gözyaşı testi yaparak 32 hastanın 5'inde virüs tespit ettik. Uluslararası bir dergide bu çalışma kabul aldı. Bunu tam ortaya çıkarabilmek için yüzlerce teste ihtiyaç var. Koronavirüs gözden de bulaşabiliyor. Bunu gösterebilmek açısından önemli bir çalışma. Tanı da bize kolaylık sağlayabilir."

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Dr. Kaya: " Koruyucu gözlük ve siperlik kullanımı yaygınlaştırılmalı. Bu hususlara toplum olarak dikkat etmeliyiz."

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Göz yaşı testinde koronavirüse rastlandı! Peki göz yaşı ile Kovid-19 tanısı konulabilir mi?
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