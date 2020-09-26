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Son dakika haberi: 'de çarpıcı araştırması! Coronavirüs riskini azaltıyor

Dünya genelinde 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 32 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu pandemisi ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 'de yapılan bir araştırma coronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanlarının hastanede yatan coronavirüs hastaları üzerinde yaptığı araştırmada yeterli miktarda D vitaminine sahip olanların ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 12:44 Son Güncelleme: 26.9.2020 12:47 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması! Coronavirüs riskini azaltıyor

Son dakika haberi: 'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs () kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

Son dakika haberi: ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması! Coronavirüs riskini azaltıyor

ÖLÜM OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK

'de Boston Üniversitesi tıp fakültesinin yeni araştırmasında, D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi. PLOS One adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı.

Son dakika haberi: ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması! Coronavirüs riskini azaltıyor

40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması! Coronavirüs riskini azaltıyor

ÜST SOLUNUM YOLLARINI ETKİLEYEN VİRÜSLERE KARŞI...

Kısa süre önce yeterli D vitamininin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayımlayan Dr Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.

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Son dakika haberi: ABD'de çarpıcı coronavirüs araştırması! Coronavirüs riskini azaltıyor
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