Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona virüs videosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaparak yeni tip korona virüse (KOVİD-19) dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, oyuncu Timuçin Esen'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Timuçin Esen'li yeni koronavirüs videosu | Video

BAKAN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya paylaşımında "Timuçin Esen, Bakanlığımızın korona virüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Taner Ölmez'li yeni koronavirüs videosu | Video

ÜNLÜ OYUNCU TANER ÖLMEZ DE BİR DİĞER VİDEODA YER ALDI

Ayrıca ünlü oyuncu Taner Ölmez de Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele için çekilen bir diğer kamu spotu videosunda yer aldı.

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