Soğuk algınlığında ateş ve eklem ağrısı olmaz

Her kış bizi zorlayan mevsimsel hastalıklarla mücadelemiz bu yıl biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Grip, nezle, soğuk algınlığının yanı sıra hayatımıza yeni giren Covid-19 ile nasıl mücadele edeceğimizi Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Oğuz İnan anlattı...: Soğuk algınlığı veya nezle, virüsler tarafından meydana gelen hafif seyirli mevsimsel hastalıklardır. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırık, kuru öksürük ve hafif halsizlik gibi belirtilerle başlar. Alt solunum yolu etkilenmez ve genellikle bir hafta içerisinde kendiliğinden geriler. Destek tedaviler yeterlidir. Spesifik tedaviye ihtiyaç yoktur.İnfluenza virüslerce oluşturulan üst solunum yolu hastalığı ancak bazı vakalarda alt solunum yoluna yayılabilir yani zatürreyle seyredebilir. Belirtileri boğaz ağrısı, belirgin ateş, yaygın eklem ağrısı ve halsizliktir. Aşısı ve antiviral tedavisi mevcuttur.Aslında bir üst solunum yolu virüsü olarak tanıdığımız koronavirüslerin, Wuhan'da tanımlanan yeni formudur. Hastalık belirtileri öksürük, ateş ve nefes darlığıdır. Eklem ağrıları, halsizlik, tat ve koku almada bozukluk da eşlik edebilir. Bu hastalığın henüz spesifik bir tedavisi ve aşısı bulunmamaktadır. Aşı çalışmalarında oldukça yol kat edilmiştir. Tedavi ve aşının geliştirilebilmesi bu hastalık açısından umutla beklenmektedir. Bu kış bizi bekleyen zorluk ise her yıl yakalandığımız üst solunum yolu hastalıkları ile Covid-19' u birbirinden ayırmada yaşanacak sıkıntılardır. Bütün hastalıklardan korunmada önlemler son derece önemlidir:Covid-19'un tedavi ve aşısı olmadığından, bu ikisi kadar hatta daha önemli olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz.Nezle ve soğuk algınlığında ateş ve eklem ağrısı ön planda değildir. Bunlar ön plandaysa grip veya Covid- 19 akla gelebilir. Bu noktada bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.Covid-19'u diğerlerinden ayıran, alt solunum yoluna yerleşmeyi tercih etmesidir. Bu nedenle öksürük ve nefes darlığı daha belirgindir.Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için;Vücudumuzu zinde tutmaya yardımcı egzersizler yapmalıyız. Açık hava yürüyüşleri, koşu, yüzme gibi egzersizler tercih edilmelidir.Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenme hayatın ana merkezine alınmalıdır.Kronik hastalıklarımızla ilgili takip ve kontrollerimizi aksatmayıp bunlarla ilgili üzerimize düşenleri unutmayalım.Güneş ışınları halen yeterli iken güneşe çıkılmalıdır.Her şeyin başı sağlıklı bir uyku düzeninin kurulmasından geçer.Bol sıvı tüketilmelidir.