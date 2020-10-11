Çin'de 'hayat şurubu' olarak biliniyor! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...

Hünnap çok fazla A ve C vitamini içerir. Kalp dostu olarak bilinir. Bağırsak problemleri ve kabızlığa kesin çözüm sağlar. Yorgunluk, halsizlik ve unutkanlığa iyi gelir. Çağımızın hastalıklarından biri olan stres ve uykusuzluğa iyi geliyor. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapanlar da tercih ediyor. Birçok hastalığa şifa olan hünnap meyvesinin faydalarından yararlanmak için düzenli olarak tüketmek gerekiyor.
ÇİN'DE BU MEYVE HAYAT ŞURUBU OLARAK BİLİNİYOR
Hünnabın faydalarından bahseden aktar Tuncay Tezcan ise "Çin'de bu meyve hayat şurubu diye geçer. Faydaları saymakla bitmez. Bununla ilgili araştırma yaptım hünnap, kalp ve damar rahatsızlıklarına faydası var. Şeker hastalarına çok faydası vardır. Yani bunlar çok şekerli ama şeker hastalarına zarar vermiyor. Rahat bir şekilde tüketilebilen bir üründür. Astım ve bronşite de faydası var. Düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo vermek isteyen kişiler de çok tercih ediyor. Hünnap, kanseri önleyeceği özelliğe sahiptir. Antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminde güçlendirici etkiye sahiptir. Açken tükettiği zaman güzel bağırsak çalıştırıyor. Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve kabızlığı tedavi eder. Meyvenin içinde bulunan yüksek magnezyum oranından dolayı kas ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Potasyum açısından da oldukça zengin bir meyvedir. Kalsiyum ve fosfordan dolayı kemik gelişiminde de oldukça faydalıdır" şeklinde konuştu.
ALTERNATİF TIPTA ÇOK UZUN YILLARDIR ŞİFA KAYNAĞI OLARAK KULLANILIYOR
Hünnap yöresel olarak farklı isimlerle de bilinen bir meyvedir. Daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen Hünnap ya da çiğde ya da innabi ismi ile de bilinmektedir. Son yıllarda tanınmaya başlayan hünnap meyvesi aslında özellikle alternatif tıpta çok uzun yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bir meyvedir. Son yıllarda popülerliğinin artmasından dolayı özellikle araştırma konuları içinde yer alan hünnap meyvesinin faydaları ise şunlardır;
HÜNNAP MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?
Hünnap meyvesi çay ile birlikte tüketilebilir. İçeriğinde bulunan %85 C vitamini oranından dolayı bağışıklığı güçlendirici özelliğe sahiptir. Hünnap ile ilgili yapılan çalışmalarda meyvenin kanserli hücrelerle ilgili savaş verdiği de bilinmektedir. Doğal sakinleştirici olan hünnap, çayıyla, sirkesiyle tozuyla farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Meyve olarak tüketildiğinde birçok faydası da bulunur.