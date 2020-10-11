Çin'de 'hayat şurubu' olarak biliniyor! Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor...

ÇİN'DE BU MEYVE HAYAT ŞURUBU OLARAK BİLİNİYOR

Hünnabın faydalarından bahseden aktar Tuncay Tezcan ise "Çin'de bu meyve hayat şurubu diye geçer. Faydaları saymakla bitmez. Bununla ilgili araştırma yaptım hünnap, kalp ve damar rahatsızlıklarına faydası var. Şeker hastalarına çok faydası vardır. Yani bunlar çok şekerli ama şeker hastalarına zarar vermiyor. Rahat bir şekilde tüketilebilen bir üründür. Astım ve bronşite de faydası var. Düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo vermek isteyen kişiler de çok tercih ediyor. Hünnap, kanseri önleyeceği özelliğe sahiptir. Antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminde güçlendirici etkiye sahiptir. Açken tükettiği zaman güzel bağırsak çalıştırıyor. Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve kabızlığı tedavi eder. Meyvenin içinde bulunan yüksek magnezyum oranından dolayı kas ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Potasyum açısından da oldukça zengin bir meyvedir. Kalsiyum ve fosfordan dolayı kemik gelişiminde de oldukça faydalıdır" şeklinde konuştu.