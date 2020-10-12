Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Bu araştıma sonucu şaşırttı! Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

Bu araştıma sonucu şaşırttı! bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

salgınına karşı dünya genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Bilim adamları virüs üzerine çeşitli araştırmalar yaparak ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Son yapılan Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından yapılan araştırmada, ’un bazı yüzeylerde 28 gün canlı kaldığı ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:04 Son Güncelleme: 12.10.2020 09:31 ABONE OL
Bu araştıma sonucu şaşırttı! Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, bilim adamları virüsü incelemeye ve hakkında yeni bilgiler edinmeye devam ediyor. Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından yapılan araştırmada, 'un bazı yüzeylerde düşünülenden çok daha uzun süre hayatta kalabileceğini gösterdi. CSRIO'nun araştırmasına göre, Covid-19'un "son derece dayanıklı" olduğu ve cep telefonu ekranlarında bulunan cam ve plastik yüzeyler ile kağıt banknotlar ve paslanmaz çelik gibi pürüzsüz yüzeylerde 28 gün boyunca hayatta kaldığı ortaya çıktı. Araştırmada, oda sıcaklığı 20 derecede tutuldu. Ultraviyole (UV) ışık virüsü öldürdüğü için deneyler karanlık ortamda gerçekleştirildi.

Bu araştıma sonucu şaşırttı! Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

YÜZEYLERDE GERÇEKTEN NE KADAR SÜRE CANLI KALIYOR

CSIRO CEO'su Dr. Larry Marshall yaptığı açıklamada, "Virüsün yüzeylerde gerçekten ne kadar süre canlı kalacağını tespit etmek, virüsün yayılmasını daha doğru bir şekilde tahmin etmemizi ve önlememize yardımcı oluyor. Bu veriler insanlarımızı korumak için daha iyi bir iş çıkarmamızı sağlıyor" dedi.

Bu araştıma sonucu şaşırttı! Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIKTAKİ MUKUSTAN VE KİRLİ PARMAKLARDAKİ YÜZEYLERE YAYILIYOR

Cardiff Üniversitesi eski Direktörü Prof. Ron Eccles ise yaptığı açıklamada, çalışmayı eleştirerek, virüsün 28 gün yaşayabileceğini öne sürmenin "halkta gereksiz korkuya" neden olacağını aktardı. Eccles, "Virüs, öksürük ve hapşırıktaki mukustan ve kirli parmaklardaki yüzeylere yayılıyor. Bu çalışma, virüsü yaymak için bir araç olarak taze insan mukusunu kullanmadı" ifadelerini kullandı. Eccles, "Taze mukus, virüsleri yok etmek için enzimler üreten çok sayıda beyaz hücre ve virüsleri nötralize etmek için antikorlar ve diğer kimyasallar içeriyor. Bu virüsler için düşmanca bir ortamdır. Kanımca bulaşıcı virüsler mukuslu yüzeylerde günler yerine sadece saatlerce kalacaktır" dedi.

Bu araştıma sonucu şaşırttı! Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

Uzmanlar, bu sonuçlar ışığında ellerin yanı sıra dokunmatik ekranların da düzenli olarak yıkanması gerektiğini vurguluyor. Eskiden yapılan araştırmalarda ise, 'un kağıt paralar ve cam yüzeyler üzerinde 2 ila 3 gün, plastik ve paslanmaz çelik üzerinde 6 güne kadar hayatta kalabileceği öne sürülmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu araştıma sonucu şaşırttı! Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA