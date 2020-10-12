Bu araştıma sonucu şaşırttı! Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIKTAKİ MUKUSTAN VE KİRLİ PARMAKLARDAKİ YÜZEYLERE YAYILIYOR

Cardiff Üniversitesi eski Direktörü Prof. Ron Eccles ise yaptığı açıklamada, çalışmayı eleştirerek, virüsün 28 gün yaşayabileceğini öne sürmenin "halkta gereksiz korkuya" neden olacağını aktardı. Eccles, "Virüs, öksürük ve hapşırıktaki mukustan ve kirli parmaklardaki yüzeylere yayılıyor. Bu çalışma, virüsü yaymak için bir araç olarak taze insan mukusunu kullanmadı" ifadelerini kullandı. Eccles, "Taze mukus, virüsleri yok etmek için enzimler üreten çok sayıda beyaz hücre ve virüsleri nötralize etmek için antikorlar ve diğer kimyasallar içeriyor. Bu virüsler için düşmanca bir ortamdır. Kanımca bulaşıcı virüsler mukuslu yüzeylerde günler yerine sadece saatlerce kalacaktır" dedi.



