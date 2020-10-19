Online eğitim risklerine karşı beslenme tüyoları!

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'deki milyonlarca öğrencinin eğitimi online platformlardan devam ediyor. Anaokulları, ilkokullar, 8 ile lise hazırlık ve 12'nci sınıflar haftada 2 gün yüzyüze eğitime başlasa da uzaktan eğitim artık haytaın bir parçası oldu. Öte yandan online eğitimle birlikte evde teknolojik cihazların karşısında daha uzun süre vakit geçirmek zorunda kalan çocuklar obezite, depresyon, stres ve göz rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının tehdidi altında. SABAH'a konuşan Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, bu dönemde çocukların eğitimi kadar beslenmesinin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Peki, uzaktan eğitimde çocuklar evde nasıl beslenmeli? Nelere dikkat edilmeli?

STRES ŞEKERE YÖNELTİYOR

Eğitimlerin evde online şeklinde devam etmesi ve hareketsiz yaşam, birçok çocuğun ruh sağlığını etkileyerek, depresyonu ve stresi tetikliyor. Stres altındaki çocuk aşırı yemeye, özellikle şeker açısından zengin olan ve "yemek özlemi" olarak tanımlanan "rahat yiyeceklere" yöneliyor. Ancak mutfağınızda yapacağınız küçük değişikliklerle çocuklarınızın stresini azaltmanız da mümkün.

OBEZİTEYE DİKKAT!

Süpermarket diyeti dediğimiz çikolata, gofret, patates kızartması gibi maddeler şişmanlığın oluşmasında önemli rol oynar. Bu nedenle çocukların beslenmelerine çok dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca bugüne kadar obezitesi olan bireylerin COVID-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu bildiren kesin bir veri olmasa bile, obezite hastalarında daha şiddetli solunum yetmezliği formlarının mevcut olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, obeziteye sahip bireylerin enfekte olmaları durumunda daha yüksek ciddi hastalık riski altında olabileceği varsayılabilir.

GÖZ YORGUNLUĞU GÖRÜLEBİLİR

Sabit bir noktaya sürekli bakmak, gözleri yorar. Ayrıca ekrandaki görüntü ve ışık ayarının iyi yapılmamış olması, monitör ışığının titreşimli olması göz yorgunluğunu tetikleyebilir. Bu nedenle A ve C vitamininden zengin olan havuç, balık, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı biber, kivi, brokoli, portakal gibi besinleri çocuklarınıza yedirmeniz, onların göz sağlığını korumakta yardımcı olur.

KAHVALTISIZ DERSE OTURMASIN

Günün en önemli öğünün kahvaltı olduğunu söyleyen Dursun çocukların online eğitime başlamadan önce mutlaka kahvaltı yapması gerektiğini söyledi. Dursun bu dönemde çocukların beslenmesiyle ilgili şu önerilerde bulundu:

-Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebzeleri günlük rutinin içine koymaya çalışın.

-Meyve ve sebzeleri el altında ve yemeye hazır tutarak çocukların sağlıklı atıştırmalıklar seçmelerini kolaylaştırın.

-Süt/yoğurt, şekersiz fıstık ezmesi, tam tahıllı kraker ve peynir de iyi atıştırmalıklar olarak verilebilir.

-Yağsız et ve balık, yumurta, kuru baklagiller ve fındıkgiller gibi diğer iyi protein kaynaklarını servis edin.

-Kızarmış yiyeceklerden kaçınarak ızgara, buharda veya fırında pişirme ve buğulama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçerek yağ alımını sınırlayın.

-Soda ve meyve aromalı içecekler gibi şekerli içecekleri sınırlayın, daha çok su içimini teşvik edin.