Haberler Sağlık Haberleri Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi... Kirli hava, zararlı alışkanlıklar, düzensiz beslenme akciğer başta olmak üzere birçok organa zarar veriyor. Akciğer, sağlıklı beslenme ve düzenli sporla kendini yenileyebilir. Koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığa karşı akciğeri güçlendirmek için besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, hangi besinler akciğeri temizliyor? Güçlü bir akciğer için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kanser başta olmak üzere akciğeri birçok hastalıktan koruyan şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:29 Son Güncelleme: 20.10.2020 15:49 ABONE OL

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.