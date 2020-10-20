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Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Kirli hava, zararlı alışkanlıklar, düzensiz beslenme akciğer başta olmak üzere birçok organa zarar veriyor. Akciğer, sağlıklı beslenme ve düzenli sporla kendini yenileyebilir. Koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığa karşı akciğeri güçlendirmek için besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, hangi besinler akciğeri temizliyor? Güçlü bir akciğer için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kanser başta olmak üzere akciğeri birçok hastalıktan koruyan şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:29 Son Güncelleme: 20.10.2020 15:49 ABONE OL
Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Siyah havuç: Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Üzüm çekirdeği: İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Kereviz: Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...

Keçiboynuzu: Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

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Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
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