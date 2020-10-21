C vitamini deposu! Bağışıklığı güçlendiriyor

Sinoplu vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin başında yer alan kuşburnuna ilgi göstermeye başladı. Kuşburnu marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketiliyor.

İçerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu satışlarında ciddi oranda artışlar yaşanmaya başladı. Kuşburnunun kilosu 15 TL'den alıcı buluyor. Sinop Kapalı Pazar Yeri'nde doğal ürün satışı yapan esnaf 45 yaşındaki Uysal Gök korona virüsten korunmak için müşterilerine doğal ev yapımı kuşburnu önerdiklerini ifade ederek, "İnsanların doğal ürünlere yönelik talebi bayağı arttı. Bu ürünler arasında C vitamini deposu olan vücut direncini artıran kuşburnuya ilgi var. En çok tercih edilen kuşburnumuz. Satışlarımız oldukça arttı. Fiyatlarımız geçen yıl ki rakamlarla aynı kilosu 15 TL" dedi.